2019-10-02T11:46:34+03:00
Общество

Главный спасатель Коми покинул свой пост

Он вышел на заслуженную пенсию
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото с сайта rkomi.ruФото с сайта rkomi.ru
Изменить размер текста:

Начальник ГУ МЧС по Коми Александр Князев покидает свой пост после указа президента. Правда, подтверждающий официальный документ пока отсутствует на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин освободил от должности целый ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. Так, согласно указу от 30 сентября. Так, в МЧС отправлен в отставку руководитель управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по Республике Коми Александр Князев.

Кстати, в октябре прошлого года с начальником главного управления МЧС по Коми генерал-майором внутренней службы Александром Князевым заключили контракт о прохождении службы в федеральной противопожарной службе сверх установленного предельного возраста сроком на один год. В этом году, соответственно, контракт подошел к концу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные Республики Коми поучаствовали во всероссийском челленде

Василий Вишератин и Кирилл Турков отжимались и приседали в полном обмундировании (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Приглашал на бесплатную пиццу, а люди не верили». Сыктывкарец Михаил Пронько рассказал участникам проекта «КП», как привлекать клиентов
Креативный подход к ведению бизнеса порождает сотни вопросов «Как?» Участники проекта «Взаимный интерес» газеты «КП в Коми» завалили основателя пиццерии вопросами
Новости 24