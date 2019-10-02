Главный спасатель Коми покинул свой пост

Начальник ГУ МЧС по Коми Александр Князев покидает свой пост после указа президента. Правда, подтверждающий официальный документ пока отсутствует на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин освободил от должности целый ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. Так, согласно указу от 30 сентября. Так, в МЧС отправлен в отставку руководитель управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по Республике Коми Александр Князев.

Кстати, в октябре прошлого года с начальником главного управления МЧС по Коми генерал-майором внутренней службы Александром Князевым заключили контракт о прохождении службы в федеральной противопожарной службе сверх установленного предельного возраста сроком на один год. В этом году, соответственно, контракт подошел к концу.

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