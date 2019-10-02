Приговор для экс-главы Корткеросского района Василия Гончаренко остался прежним

Сегодня в Верховном суде Республики Коми прошло второе заседание по делу экс-главы Корткеросского района Василия Гончаренко. На нем фигурант дела заслушал свой приговор. Он остался прежним, суд второй инстанции оставил все как есть.

Выслушав приговор, Василий Гончаренко сильно расстроился: чувства выдало печальное выражение лица. Он не смог поговорить ни с женой, ни с адвокатами: оборудование для видеоконференц-связи, с помощью которого фигурант дела "присутствовал" в суде, выключили сразу после заседания.

Экс-глава Корткеросского района общался с участниками процесса с помощью видеоконферен-связиФото: Дарья ЮДИНА

Напомним, что Сыктывкарский городской суд признал бывшего главу Корткеросского района виновным в получении взятки от руководителя компании ООО "Северо-Западного лесного терминала" Ильи Паненкова. Сумма взятки составила 300 тысяч рублей. За откат Василий Гончаренко "помогал" бизнесмену со строительством лесоперерабатывающего завода. В итоге, суд назначил экс-чиновнику наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 1,1 миллион рублей.

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