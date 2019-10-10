Экс-замглавы Коми Алексей Чернов настаивает на том, что его оговорили

В Московском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб от фигурантов «дела Гайзера». На прениях выступили личный помощник предпринимателя Александра Зарубина Лев Либензон и экс-замглавы Коми Алексей Чернов. Они рассказали про автомобиль Rolls-Royce стоимостью 18 миллионов рублей, который подарили на день рождения Александру Зарубину - предпринимателю и бывшему советнику экс-главы республики Вячеслава Торлопова. Алексей Чернов во время выступления уверял суд в том, что его оговорили другие фигуранты «дела Гайзера». Об этом пишет «БНК».

Напомним, что Льва Либензона признали невиновным в участии в организованном преступном сообществе. Дело по обвинению в отмывании преступных доходов вернули в прокуратуру, чтобы устранить недостатки, мешающие вынесению приговора. В частности, следствие считает, что личный помощник Александра Зарубина помог Алексею Чернову и некоему Кобыляцкому с покупкой автомобиля Rolls-Royce. Машина была подарком для шефа Льва Либензона на день рождения. Следователи уверены в том, что 18 миллионов рублей на покупку этой машины были перечислены со счета офшорной компании «Скиден», принадлежащей Александру Зарубину.

Лев Либензон свою причастность к преступным дела начальника отрицает.

- В моем понимании Александр Зарубин занимался исключительно легальной деятельностью, - подчеркнул Лев Либинзон.

Свою версию событий покупки Rolls-Royce для Александра Зарубина изложил в Мосгорсуде и Алексей Чернов.

- Из материалов дела следует, что покупкой автомашины занимались Кобыляцкий и Лев Либензон. Я ни с кем не обсуждал эту покупку. Ситуация простая. Зарубин оплатил лечение моего отца на 200 тысяч евро. Денег он у меня не брал. Мне нужно было вернуть долг. Кобыляцкий мне сказал: «Я уже купил машину. Я тебе предлагаю оплатить половину ее стоимости. Это будет примерно та сумма». Я спросил: «Как мне отдать деньги?». Он ответил: «Отдашь через Сашу, когда подаришь». Кобыляцкий живет в Америке, у него здесь никого нет. Я так и не рассчитался за эту машину. Я не получал, не оплачивал ее и являюсь должником по ней. Автомобиль оплачен за счет дивидендов Саровбизнесбанк, - категорично заявил Алексей Чернов.

Алексею Чернову вменялось шесть преступлений. По четырем из них его осудили и приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Так, его признали виновным в получении взятки от бывшего сенатора Евгения Самойлова в виде прав на 50 процентов гостиницы «Авалон» в Сыктывкаре, мошенничестве с акциями Зеленецкой птицефабрики, а также в двух эпизодах отмывания преступных доходов.

Осужденный настаивал, что не получал взятку , и стал жертвой оговора сразу нескольких человек: Алексея Самойлова, экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова, Алексея Соколова, который был доверенным лицом Ромаданова и управлял его бизнес-активами, а также Демьяна Москвина, управлявшего офшорными компаниями Александра Зарубина.

Большую часть выступления экс-замглавы республики посвятил обвинению в участии в организованном преступном сообществе. В суде апелляционной инстанции Алексей Чернов говорил о том, что ОПС не существовало, поскольку у фигурантов не было общей казны, пополняемой в результате преступной деятельности. Обвинение в организации преступного сообщества, по мнению Алексея Чернова, могло быть применено к Константину Ромаданову, как владельцу семейного холдинга, в компаниях которого использовались незаконные схемы получения доходов, что подтверждается вступившим в силу приговором Сыктывкарского горсуда.

- Я честно скажу, мне гордиться своим поведением на предварительном следствии не приходится. Меня так расплющили, что я до ознакомления с материалами перед передачей дела в суд путался в слезах и соплях. Но ни Евгений Самойлов, ни Демьян Москвин, ни Константин Ромаданов ни в одних моих показаниях не смогли оспорить все, что я говорил. И я не сообщил ничего, что хоть как-то их компрометировало. Да, я не герой. Оказался весьма трусливым, но я не был готов к тому, что со мной происходило. На очной ставке они нагло лгали мне в лицо. Я это доказал на судебном следствии, ссылаясь только на документы следствия. Константин Ромаданов, Евгений Самойлов и Демьян Москвин вполне сознательно и не бескорыстно меня оговаривают, - утверждает Алексей Чернов.

По словам бывшего чиновника, Евгения Самойлова и Константина Ромаданова долгое время связывали бизнес-интересы. В качестве доказательства Алексей Чернов привел финансовые документы, которые свидетельствуют, что Евгений Самойлов не раз брал в долг у Константина Ромаданова крупные суммы денег.

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