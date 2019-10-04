2019-10-04T14:58:56+03:00
Общество

Праздник к нам приходит: сыктывкарский Кировский парк украсят к Новому году иллюминацией

Он будет соперничать в красоте с главной площадью республики
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В прошлом году такими светящимися шарами украсили Стефановскую площадь столицыВ прошлом году такими светящимися шарами украсили Стефановскую площадь столицы
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В Сыктывкаре Кировский парк зимой обещает стать одним из самых романтичных мест города — в декабре его украсят праздничной иллюминацией. Соответствующую госзакупку разместил департамент финансов столицы Коми.

Начальная цена контракта на поставку и установку иллюминации составляет 603 600 рублей. 16 октября мэрия подведет итоги электронного аукциона. Выбранный подрядчик должен будет до 13 декабря украсить Кировский парк светящимися шарами в количестве 36 штук.

Вот так будет выглядеть иллюминация

Вот так будет выглядеть иллюминация

- Иллюминация - это светящееся изделие, который имеет одинаковый вид с лицевой и обратной стороны. Товар должен состоять из металлического каркаса, опорных площадок, световых материалов, электротехнических материалов, изоляционных материалов, - говорится в техническом задании к аукциону.

Отметим, что в прошлом году Стефановскую площадь украсили новой иллюминацией. В этом году после украшения светящимися шарами Кировский парк сможет посоперничать в красоте с главной площадью республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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