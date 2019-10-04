2019-10-04T18:47:27+03:00
Общество

Инта празднует 65-летие

Сергей Гапликов приехал в город, чтобы обсудить его развитие и поздравить жителей
Дарья ЮДИНА
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Празднование по традиции началось с митинга. Фото со страницы Ларисы ТитовецПразднование по традиции началось с митинга. Фото со страницы Ларисы Титовец
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Сегодня в Инте большой праздник: ей исполнилось 65 лет. С юбилеем интинцев поздравила глава администрации Лариса Титовец и Сергей Гапликов. Также глава Коми приехал сегодня в город, чтобы осмотреть места, благоустроенные на средства грантов, и обсудить дальнейшие планы по развитию Инты.

Празднование Дня города по традиции началось с митинга у закладного камня «Первопроходцам-углеразведчикам» в Театральном сквере за Дворцом культуры и техники. Также на сайте администрации опубликовали поздравление Ларисы Титовец.

— Сегодня Инта стоит на пороге кардинальных перемен! По поручению президента России Владимира Путина формируется план развития города, в который будут включены все самые яркие и эффективные проекты, в том числе и по предложениям интинцев. Все вместе мы впишем много новых страниц в историю золотого сердца Коми, а президентский проект даст новый импульс развитию Инты! — порадовала горожан глава.

Сергей Гапликов осмотрел город вместе с главой Инты. Фото со страницы Сергея Гапликова "ВКонтакте"

Сергей Гапликов осмотрел город вместе с главой Инты. Фото со страницы Сергея Гапликова "ВКонтакте"

Сергей Гапликов в своем поздравлении также затронул эту тему.

— Сегодня перед нами стоят непростые задачи. По поручению президента России ведется работа по формированию плана развития наших северных городов Инты и Воркуты. И здесь как никогда важно ваше участие, ваши предложения и ваше видение дальнейшей судьбы Инты, — обратился к людям глава региона.

Этот план Сергей Гапликов сегодня обсудил вместе с муниципальными интинскими чиновниками. Он напомнил, что работу по формированию плана нужно закончить до 31 декабря.

Также Сергей Гапликов встретился с жителями и осмотрел благоустроенные на деньги различных грантов участки города и виртуальный концертный зал в детской школе искусств.

Празднование Дня города продолжится в 19 часов на Центральной площади: там в это время начнется концерт «Мой северный город Инта». Эффектную точку поставит фейерверк. Он начнется в 21 час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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