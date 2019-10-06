2019-10-07T10:02:11+03:00
Общество

Появились подробности смертельного ДТП, где водитель на Renault врезался в маршрутку в Княжпогостском районе

Водитель иномарки погиб, четверо пассажиров микроавтобуса пострадали
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по КомиФото ГИБДД по Коми
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41-летний водитель на Renault Sandero выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Peugeot. Он скончался до приезда скорой помощи. Четыре пассажира маршрутки отделались ушибами, ссадинами и испугом, сообщает «КП в Коми» региональное ГИБДД.

Вчера, 6 октября, около 19:30 водитель 1978 года рождения за рулем Renault Sandero ехал со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. На 256 километре участка автодороги он не справился с управлением, выехал на встречку, совершил наезд на металлический барьер слева по ходу движения автомашины, после чего врезался в двигающийся во встречном направлении Peugeot.

В результате ДТП водитель Renault скончался на месте ДТП до приезда скорой. В аварии пострадали четыре пассажира Peugeot, все они были пристегнуты.

- Девушка 2000 года рождения получила ушибленную рану лобной области, не госпитализирована.

- У женщины 1980 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, шоковое состояние, не госпитализирована.

- Пассажир 1988 года рождения получил ушиб левого коленного сустава, не госпитализирован.

- Мужчина 1997 года рождения отделался ушибом грудной клетки, не госпитализирован.

Водитель Renault к административной ответственности за нарушении ПДД всего привлекался семь раз, а в течение года — 4 раза. Стаж его вождения - 14 лет.

Фото ГИБДД по Коми

Фото ГИБДД по Коми

Фото ГИБДД по Коми

Фото ГИБДД по Коми

Фото ГИБДД по Коми

Фото ГИБДД по Коми

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ИСТОЧНИК KP.RU

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