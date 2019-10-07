В Сыктывкаре собирают деньги, чтобы установить крест на немецком кладбище

Жители поселка Трехозерка собирают деньги на установку креста и таблички на немецком кладбище в память об основателях поселка и их тяжелой судьбе. Его планируют поставить на облагороженном погосте летом следующего года.

- В прошлом веке Коми стала печальным краем, куда из разных уголков страны отправляли спецпереселенцев. Целые семьи и не по своей воле покидали родные места и отправлялись в чужие земли. Среди самых многочисленных групп, кого навечно выслали в Коми, были немцы. Одним из таких мест для немцев – репатриантов стал наш поселок. Жили они у нас в землянках и бараках. Некоторые просто умирали от голода и холода. Этот погост – наша память! - пишут краеведы села.

Все желающие внести посильный вклад в реализацию проекта, могут отнести деньги в библиотеку поселка Трехозерка. После установки составят отчет о расходовании собранных средств. Памятная доска будет установлена в июне 2020 года.

Кстати, в сентябре газета «КП в Коми» опубликовала большой очерк о забытом немецком кладбище, которое взялись возродить старожилы Трехозерки. По мнению людей, забывать о сотнях искалеченных жизней нельзя. Крест и памятная табличка будут напоминать о неудобных страницах истории, которые понемногу забываются или замалчиваются.

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