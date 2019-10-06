У ухтинца машина сгорела вместе с СТО: ему не возвращают денег

В Санкт-Петербурге у жителя Ухты Алексея Культикова автомобиль сгорел вместе с СТО. Деньги за свою машину мужчина вернуть не может. Об этом он рассказал в социальных сетях.

– Я оставил свое авто на ремонт человеку, частнику. Через несколько дней он звонит и говорит, что гараж сгорел вместе с автомобилем. Возвращать деньги за авто он отказывается, –поделился проблемой ухтинец.

Житель Коми уточнил, что не успел заключить договор о ремонте. Правда, у него имеется свидетель, скриншот переписки и заключение пожарных.

– С момента пожара прошло пять месяцев, человек просил никуда не обращаться, обещал что все возместит, но до сих пор тишина, – написал Культиков.

Мужчине посоветовали найти адвоката, но сделать это не в Ухте, а в северной столице. По мнению автовладельцев, наличие договора в суде вовсе не обязательно.

– Для суда понадобится подготовить справку о пожаре и его причине, документы на авто, оценку стоимости авто до пожара по рыночной стоимости. И подавать исковое заявление по адресу регистрации ответчика, – посоветовал один из водителей.

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