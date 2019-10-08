В Воркуте водитель бросил сбитого им велосипедиста на дороге

Вчера в Воркуте произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист: водитель сбил его и сбежал.

Авария случилась после 17 часов вечера на бульваре Пищевиков. Неизвестный мужчина на неустановленном автомобиле около дома № 35 сбил велосипедиста, который ехал по правому краю проезжей части.

Совершив наезд, водитель сбежал с места происшествия. Пострадавшего велосипедиста отправили в больницу. У него диагностировали травму живота, черепно-мозговую травму и переломы ребер.

Пострадавший получил множество травм. Источник: https://vk.com/tnt_vorkuta

Сейчас полицейские ищут сбежавшего автовладельца. Если у вас есть информация об аварии или запись видеорегистратора, зафиксировавшего её, просьба сообщить об этом в ГИБДД по номеру 8(82151)6-57-00.

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