2019-10-08T11:17:21+03:00
Общество

В Воркуте водитель бросил сбитого им велосипедиста на дороге

Пострадавший получил переломы ребер, травму живота и черепно-мозговую травму
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Воркуте сбил велосипедиста и скрылся. Источник: https://vk.com/tnt_vorkutaВ Воркуте сбил велосипедиста и скрылся. Источник: https://vk.com/tnt_vorkuta
Изменить размер текста:

Вчера в Воркуте произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист: водитель сбил его и сбежал.

Авария случилась после 17 часов вечера на бульваре Пищевиков. Неизвестный мужчина на неустановленном автомобиле около дома № 35 сбил велосипедиста, который ехал по правому краю проезжей части.

Совершив наезд, водитель сбежал с места происшествия. Пострадавшего велосипедиста отправили в больницу. У него диагностировали травму живота, черепно-мозговую травму и переломы ребер.

Пострадавший получил множество травм. Источник: https://vk.com/tnt_vorkuta

Пострадавший получил множество травм. Источник: https://vk.com/tnt_vorkuta

Сейчас полицейские ищут сбежавшего автовладельца. Если у вас есть информация об аварии или запись видеорегистратора, зафиксировавшего её, просьба сообщить об этом в ГИБДД по номеру 8(82151)6-57-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились подробности смертельного ДТП, где водитель на Renault врезался в маршрутку

Водитель иномарки погиб, четверо пассажиров микроавтобуса пострадали (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мама девочки-Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут
Ирина Геращенко — та самая женщина, едва не заморившая голодом собственную 5-летнюю дочь Любу. В марте 2019 ребенка нашли в квартире, полностью заваленной мусором без воды и еды. Девочку отправили в детский дом, а мать в тюрьму
Новости 24