В Удорском районе застрелили трех медведей и двух волков

Руководитель администрации Удорского района Николай Жилин провел совещание, посвященное выходу лесных зверей к людям. На нем он рассказал, какие меры принимаются для того, чтобы не повторилась трагедия, связанная с гибелью 14-летней девочки. В частности, местные охотники уже застрелили трех медведей и двух волков.

Отстрел стал одной из мер по защите населения от выходящих к людям животных. На данный момент реализовано пять из шести выделенных властями лицензий. Все охотники получили денежное вознаграждение.

Также участники совещания приняли решение организовать в районных поселениях инициативные группы для дежурства. Этот вопрос будут решать главы поселений. Также муниципальные власти рассмотрят вопрос о выделении табельного оружия для сотрудников охотобщества.

Напомним, что в августе в Удорском районе волк загрыз 14-летнюю девочку.

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