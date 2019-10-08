2019-10-08T12:35:25+03:00
Общество

В Удорском районе застрелили трех медведей и двух волков

Об этом рассказали на совещании, посвященном выходу диких животных к людям
Дарья ЮДИНА
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В августе в Удорском районе волк загрыз подросткаВ августе в Удорском районе волк загрыз подросткаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Руководитель администрации Удорского района Николай Жилин провел совещание, посвященное выходу лесных зверей к людям. На нем он рассказал, какие меры принимаются для того, чтобы не повторилась трагедия, связанная с гибелью 14-летней девочки. В частности, местные охотники уже застрелили трех медведей и двух волков.

Отстрел стал одной из мер по защите населения от выходящих к людям животных. На данный момент реализовано пять из шести выделенных властями лицензий. Все охотники получили денежное вознаграждение.

Также участники совещания приняли решение организовать в районных поселениях инициативные группы для дежурства. Этот вопрос будут решать главы поселений. Также муниципальные власти рассмотрят вопрос о выделении табельного оружия для сотрудников охотобщества.

Напомним, что в августе в Удорском районе волк загрыз 14-летнюю девочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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