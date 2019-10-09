УГТУ штормит: почему между профсоюзом коми вуза и его администрацией пробежала черная кошка

Недавно Ухтинский государственный технический университет оказался в центре скандала. 18 сентября по соцсетям Коми разлетелось открытое письмо, которое студенты и работники УГТУ отправили российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Авторы письма просили его спасти вуз от многомиллионных финансовых проблем. Похоже, что их число только растет. Из-за этого между университетским профсоюзом и его администрацией разгорелся конфликт.

Проблемы начались давно?

Те, кто написал обращение, утверждают, что в сложившейся ситуации виновато нынешнее руководство. Сколько человек подписали письмо и кто это был, неизвестно.

Авторы открытого письма винят бывшего ректора и ныне президента вуза Николая Цхадая в финансовых проблемах. ФотоФото из фотобанка Центра СМИ УГТУ

Первые тревожные звоночки начали звучать еще летом: студенты УГТУ стали жаловаться на то, что им не выплачивают стипендии. Эту информацию подтвердили в прокуратуре Ухты. Учебное учреждение накопило большой долг: на 22 мая он составлял 82 миллиона рублей. Счета вуза заблокировали, и денег на выплату стипендию взять было неоткуда. Дмитрий Беляев, работавший тогда врио ректора УГТУ, обратился в министерство науки и высшего образования РФ и прокуратуру Коми. После этого проблему оперативно решили и студентам выплатили долги.

Второй раз громкий скандал в вузе прозвучал в сентябре. Тогда студенты и работники университета отправили открытое письмо Дмитрию Медведеву. Они попросили премьер-министра проинспектировать финансово-хозяйственную деятельность УГТУ за последние десять лет и проверить законность избрания бывшего ректора Николая Цхадаи на должность президента. По мнению авторов обращения, именно его действия спровоцировали накопление многомиллионных долгов. Из-за нехватки финансов нарушения потянулись друг за другом.

- С 2012 года по ноябрь 2018 года мы редко получали зарплаты и отпускные вовремя и в полном объеме. Деньги нам переводили частями: то по 500 рублей, то по 700, - рассказала директор студенческого городка и плавательного бассейна УГТУ Оксана Гарбар.

Также студенты жаловались на то, что в корпусах университета долго не включают отопление. По сообщениям пользователей в паблике «Профсоюз_УГТУ», из-за отсутствия тепла в вузе сократили время занятий. Лишь 4 октября на городской планерке руководитель ухтинской администрации Магомед Османов доложил, что проблемный вопрос об отоплении в университете решен.

Два профсоюза на один вуз

Финансовые проблемы вуза спровоцировали недовольство среди студентов и работников. Интересы недовольных стал представлять профсоюз УГТУ, который входит в состав Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

— Сейчас у профсоюза много работы. Мы написали обращения по поводу финансовой ситуации в УГТУ в прокуратуру Коми и государственную инспекцию по труду. Также помогаем сотрудникам составлять исковые заявления по снижению зарплаты, по невыплате льготного проезда. Защищаем деньги, предназначенные студентам, и выводим результаты работы и нападки администрации на профсоюз на публичный уровень, — объяснил глава профсоюза Александр Качесов.

Возглавляет профсоюз Александр Качесов. Фото из фотобанка Центра СМИ УГТУ

Активность профсоюза в последнее время серьезно возросла, и администрация вуза начала предпринимать контрмеры. Так, Александра Качесова исключили из общей локальной рассылки писем в УГТУ. Параллельно в вузе начали создавать второй профсоюз. Его появление совпало с сокращением первого профсоюза.

— Из-за активной позиции в коллективе и профсоюзе мою зарплату снизили до МРОТ. Руководство университета настоятельно требует каждого выйти из действующего профсоюза под предлогом вступления в новый, еще не существующий профсоюз. Даже начали собирать заявления с сотрудников на вступление в него. По имеющейся информации, некоторым угрожают увольнением. Сотрудники УГТУ прекрасно знают все рычаги давления Николая Цхадаи: снижение зарплат, выселение из общежития, увольнение, - говорит Оксана Гарбар.

Какой финал будет у этой истории, пока неизвестно. "Комсомольская правда-Коми" продолжит следить за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты и работники УГТУ обратились к Дмитрию Медведеву

Они просят спасти вуз от беспредела (подробности)