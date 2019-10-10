2019-10-10T15:23:31+03:00
Общество

В Сыктывкаре вырастет цена проезда на двух автобусных маршрутах

Это связано со сменой перевозчика
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото пресс-службы администрации Сыктывдинского районаФото пресс-службы администрации Сыктывдинского района
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Цена билета на автобусы №№101 и 174, которые соединяют столицу Коми и Выльгорт, подорожает на три рубля. Это связано со сменой перевозчика, сообщает пресс-служба администрации Сыктывдинского района.

С 8 октября на указанных маршрутах, которые связывают столицу и пригород, сменился перевозчик. С 1 ноября он увеличит стоимость проезда — по Сыктывкару можно будет проехать за 21 рубль, а по Выльгорту — за 18 рублей. Надо отметить, что в течение многих лет проезд в этих пригородных автобусах удерживал марку самого дешевого в Сыктывкаре. Например, автобус №174 охватывает исторический центр города, улицу Коммунистическую, улицу Морозова, Сысольское шоссе и Выльгорт, а проезд на этом автобусе стоит всего 17 рублей.

- При безналичном расчете (по транспортной карте Комиавтотранс, которую можно приобрести в кассах железнодорожного вокзала и автопавильона) будет предусмотрена скидка на проезд в размере 1 рубля, - уточняет пресс-служба администрации Сыктывдинского района.

Кстати, по информации перевозчика, будет сокращено время между рейсами на автобусном маршруте №101 с 20-30 минут до 8-10 минут. Расписание движения автобусов по маршруту будет размещено на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» после его утверждения с Минпромом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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