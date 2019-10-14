Фура Киркорова застряла в песке на берегу Печоры

С весьма курьезного случая стартовал в Коми гастрольный тур «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова. Суровая коми природа чуть не поставила под угрозу выступление певца в Усинске — фура с концертным оборудованием застряла в непроходимых песках на переправе у реки Печора, сообщают в соцсетях.

- На левом берегу Фильки Киркорова фура застряла. Попробуйте на её фоне пикет запикетить, - написали сегодня днем в группе «Типичная Печора». Всезнающие очевидцы сообщают, что всего автопоезд монарха эстрады состоял из четырех фур, куда влезли декорации и концертное оборудование певца. Три машины переправу проскочили, а четвертой не повезло — ее героически вытягивали из «зыбучих песков» коми глубинки, пока усилия не увенчались успехом. Продрогший персонал Киркорова помчал в Усинск, чтобы творить шоу: билеты на Филиппа раскупили, отступать некуда.

Сам Филипп не разделил тяготы концертной свиты. Он добирался до Усинска вполне комфортно — на самолете. При этом ситуация с концертным оборудованием не особо его расстроила судя по лучезарному фото Instagram. Там король сцены сфотографировался на фоне неприглядного аэропорта нефтяной столицы в пестром наряде от Gucci. Филипп приглашает всех насладиться его новой концертной программой: «Придете?»

Киркоров в Усинске

Кстати, совсем скоро Киркоров прибудет в столицу Коми, где он выступит в концертном зале «Северной Олимпии». До этого его административному персоналу вместе с концертным оборудованием еще предстоит преодолеть дороги до Печоры и Ухты. Зрители надеются, что до Сыктывкара персонал короля эстрады доберется в полном составе.

Фуры Киркорова застряли в Коми.

Фото из групп «Типичная Печора» и «Привет! Сейчас в Печоре»

Напомним, что король российской эстрады даст в Коми четыре концерта. С 14 по 17 октября он выступит в Усинске, Печоре, Ухте, завершив тур в Сыктывкаре. Программа называется «#ЦветНастроения», создана совместно с режиссером от «Цирка дю Солей» Франко Драгоне.

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