2019-10-15T11:08:59+03:00
Общество

На каждого жителя Коми построили 28 квадратных сантиметров жилья

Республика занимает 65-е место по вводу жилья в России
Юлия Чупрова
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Мы на 65-м месте в стране по вводу жилья. Фото: Иван МАКЕЕВМы на 65-м месте в стране по вводу жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ
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В России ежегодно вводится более 75 миллионов квадратных метров жилья. "РИА Новости" представили ситуацию с жилищным строительством в каждом из 85-ти регионов страны. Республика Коми в этом рейтинге занимает 65-е место.

В тройке лидеров – Ленинградская, Московская и Тюменская области. Замыкают список Мурманская с Магаданской области и Чукотский автономный округ.

Рейтинг составлен по следующим показателям: ввод с июня 2018 года по июль 2019-го общей площади жилья на человека (в Коми - 0,285 кв.м) и обеспеченность населения жильем, то есть общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека (у нас это 28,7 кв. м).

У географических соседей нашего региона ситуация сложилась следующая. Лучше всех дела обстоят в Свердловской области – 33 позиция в общероссийском рейтинге. Показатель Пермского края выше нашего на 15 позиций – 50-е место, Кировская область на 53-ей строчке. Архангельская область оказалась ниже Коми на девять пунктов. Следом за ней – наш северный сосед Ненецкий автономный округ. Восточные соседи Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа – на 58 и 60 строчках соответственно.

Наши соседи по показателям - Калмыкия (пунктом выше Коми в рейтинге) и Тыва (пунктом ниже).

Как информирует Комистат, в январе-августе 2019 года в регионе введена 101 тысяча кв. м жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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