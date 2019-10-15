На сыктывкарском «кольце» столкнулись машина ДПС и легковушка: видео

В Сыктывкаре на «кольце» столкнулись легковушка и машина ГИБДД. В открытие источники попала видеозапись с регистратора авто одного из участников аварии. Они ищут свидетелей резонансного столкновения.

ДТП произошло вчера, 14 октября, около 22:50, где столкнулись легковое авто и машина автоинспекторов. На кадрах видно, что машина ГИБДД находилась на встречной полосе.

- Ищу свидетелей ДТП на пересечении улиц Октябрьский проспект — улица Коммунистическая Нужна видеосъемка, где слышен звук полицейской сирены, - пишет в соцсетях Анна И.

По мнению водителей под постом о резонансном ДТП, предугадать, что ГАИ находятся на встречной полосе в этой ситуации было практически невозможно. В ГИБДД Сыктывкара рассказали, что не будут комментировать резонансное ДТП, так как пояснения по авариям, участниками которых стали служебные машины полиции, вправе давать только пресс-служба МВД. На данный момент редакции пока не удалось связаться с пресс-службой МВД по Коми.

Если вы являетесь свидетель ДТП, то пишите в сообщения в VK.

Кстати, согласно разделу 3 ПДД РФ: 3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения. Но для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.

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