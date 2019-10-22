Пассажирское сообщение в столице Коми назвали «транспортом унижения»

Каким должен быть общественный транспорт? На эту тему дискутировали сыктывкарцы, имеющие отношение к пассажирским перевозкам, для чего они собрались в «Револьт-центре». Здесь обсудили настоящее и будущее общественного транспорта и его инфраструктуры. «КП-Коми» приводит высказывания ключевых спикеров встречи.

Руководитель движения «Сыктывкар-автобус» Вячеслав Слюсарев выразил мнение, что услуги пассажирских перевозок в столице Коми со временем становятся качественнее и прогрессивнее: появляется новая техника, вводится система безналичной оплаты. Однако наши автобусы остаются «транспортом унижения», и главное зло - пазик.

- Он доступен не для всех групп населения, неэкологичный, не самый вместительный, некрасивый да и просто устарел. Хороший транспорт должен быть с низкими полами – для доступности маломобильным гражданам, на газе или электричестве, удобным и умным, чтобы остановки объявлялись автоматически. Это появляется у нас в городе, но пока не везде, - сообщил В. Слюсарев.

Из минусов он также назвал дублирующие друг друга маршруты, отсутствие ночных рейсов, нелогичные интервалы движения автобусов: на одних маршрутах они ходят каждые три минуты, а на других их приходится ждать по полчаса. Говоря о том, что к некоторым остановкам сложно подобраться из-за их расположения, В. Слюсарев упомянул новый автовокзал на ул. Морозова, 202:

- Его построили, но об инфраструктуре не позаботились. Например, человек живет в новых домах на Морозова по четной стороне. Казалось бы, до вокзала нужно пройти всего 300 метров. Но там нет пешеходного перехода. Поэтому придется сначала пройти 300 метров от автовокзала, перейти дорогу, потом - 500 метров до другого перехода и затем еще 300 метров до самой остановки. Люди зачастую просто перебегают дорогу, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения. А решение проблемы очевидно - сделать нормальный пешеходный переход.

На встрече обсуждали удобства пассажиров и пешеходов.Фото: Юлия Чупрова

Чтобы сыктывкарцы получали качественные транспортные услуги, по мнению В. Слюсарева, нужно прежде всего откорректировать расписание движения:

*интервал движения на маршруте - 3-5 минут в часы пик и 8-10 минут в спокойное время; *режим - с самого раннего утра и хотя бы до часу ночи.

Также следует попробовать ввести хотя бы один ночной маршрут; запустить больше экспресс-маршрутов; внедрить пересадочную систему перевозок, когда автобусы стекаются к узловому пункту, там происходит пересадка и разъезд транспорта по другим ключевым точкам; расширить транспортную сеть, чтобы она распространялась на Выльгорт и другие близлежащие к Сыктывкару населенные пункты.

В заключении своего выступления В. Слюсарев отметил, что хороший общественный транспорт всегда будет убыточным.

Дмитрий Чепурнов рассказало планах САТП №1.Фото: Юлия Чупрова

Исполняющий обязанности директора САТП №1 Дмитрий Чепурнов объявил, что в ближайшее время компания обновит свой автопарк. Предприятие закупит новые ПАЗы с низкими полами вместимостью 60 человек.

Аркадий Горбицкий - за сокращение маршрутов.Фото: Юлия Чупрова

Замначальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Аркадий Горбицкий заметил, что за последние 30 лет в городе не стало больше жителей и дорог, но глобально увеличилось количество маршрутов, некоторые из которых почти полностью дублируют друг друга. Решить проблему, по его мнению, поможет сокращение маршрутов, а также остановок – до количества, которое будет возможно содержать.

- Шаговая доступность - это не тогда, когда остановка находится у дома каждого жителя города. Это значит, что до нее можно дойти за 5-10 минут, - пояснил А. Горбицкий.

Однако он отметил, что в муниципалитете нет специалистов, которые смогут разработать такую систему, для этого, вероятнее всего, придется приглашать иногородных профессионалов.

Владимир Котов считает,что сыктывкарские автобусы недозагружены.Фото: Юлия Чупрова

Начальник отдела транспорта Минпрома Коми Владимир Котов отметил, что по количеству пассажиров в автобусе есть стандарты и требования и, кроме пиковых часов, они практически не выполняются, то есть автобусы недозагружены.

Вкупе с увеличенным количеством маршрутов, новой техникой и повышающимся качеством обслуживания «это несет за собой те издержки, те затраты, которые потом ложатся также на пассажиров, - отметил он. По мнению В. Котова, нужно изучить пассажиропоток на всех маршрутах, чтобы оптимизировать всю автобусную сеть. Правда, стоит это от 2 до 4 миллионов рублей.

Спикеры дискуссии.Фото: Юлия Чупрова

Общественник Станислав Штралер выразил мнение, что Сыктывкар достаточно компактен, а это позволяет пользоваться услугами общественного транспорта минимально. Также он предложил сделать «цивилизованные» очереди при посадке в автобусы.

Прозвучавшие на встрече в «Револьт-центре» предложения по улучшению работы общественного транспорта будут переданы в администрацию Сыктывкара.