2019-10-16T12:25:28+03:00
Общество

В Архангельске силовики пришли с обысками к журналисту, который пишет про полигон на Шиесе

Это уже третий случай обысков в квартирах экоактивистов за неделю
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ярослав Вареник работает в редакции 29.RU с 2018 года Фото: Сергей ЯковлевЯрослав Вареник работает в редакции 29.RU с 2018 года Фото: Сергей Яковлев
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В Архангельске уже третий день проходят обыски в квартирах экоактивистов, которые выступают против строительства мусорного полигона на границе с Республикой Коми. Сегодня, 16 октября, силовики пришли в квартиру к журналисту издания 29.RU Ярославу Варенику.

Ярослав не раз бывал на Шиесе и оперативно сообщал о том, что происходит на полигоне. Сегодня утром к журналисту пришли с обысками.

— У меня отобрали телефон и жесткий диск, тетрадку и листы, — сообщил Ярослав Вареник редакции. — И повезли на допрос. Рылись в моем компе, искали по слову Навальный в истории браузера и в файлах компа. В тетрадке была цитата Орлова с пресс-конференции 2018 года, что-то про региональную политику и выборы. А на другой стороне блокнота — конспект по истории и несколько рисунков.

Отметим, что череда обысков началась в понедельник. 14 октября к юристу движения «Поморье — не помойка» Оксане Владыке нагрянули с обысками.

- Мне вменяют, что лет семь назад я в свои видеозаписи добавила какой-то файл, содержащий элементы порнографии. Подробности мне неизвестны. Поскольку настройки у видеоальбома достаточно открытые, то и значит, что я распространяю среди неограниченного круга лиц порно, - поделилась подробностями на своей странице в VK экоактивистка. По ситуации на вчерашний день юрист получила статус свидетеля и подписку о неразглашении сведений по уголовному делу.

Вчера, 15 октября, обыски проходили у известного архангельского экоактивиста Юрия Чеснокова. По его словам, полицейские пришли в квартиру к его бывшей жене в Архангельске около 7 утра. Силовики называли фамилию Навальный и словосочетание «Фонд борьбы с коррупцией».

Как сообщает пресс-служба СК России, обыски проходят в 30 городах России из-за уголовного дела об отмывании денежных средств, заведенное на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

ИСТОЧНИК KP.RU

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