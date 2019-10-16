В сети появился ролик об обращении с особенными пассажирами в автобусах

В сети появился необычный ролик повествующий о том, как водители и кондукторы должны вести себя с людьми с инвалидностью в общественном транспорте. Его создатели — сыктывкарские общественники - решили не замалчивать проблемы особенных пассажиров. За несколько дней запись посмотрели 30 тысяч человек.

Как правильно обслуживать пассажиров с особыми потребностями в общественном транспорте.Водителям и кондукторам сыктывкарских автобусов рассказали о доброте

Как рассказал «КП» один из инициаторов акции, руководитель региональной общественной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин, проблема некорректного обращения существует уже не в первый год. Общественники начали получать жалобы с 2016 года, когда «САТП №1» закупили первые низкопольные НЕФАЗы на газомоторном топливе.

- Так, автобусы часто не подъезжают к платформе, поэтому человеку на коляске просто невозможно попасть в общественный транспорт. И это только один из эпизодов. В начале года мы стали проводить мониторинг, записывали все случаи неподобающего обращения на видео и отравляли руководству автотранспортного предприятия, - отметил общественник.

В итоге, руководство САТП №1, пошло навстречу сыктывкарским активистам. Предприятие выделило автобус для съемок социального ролика и помогло организовать серию лекций для кондукторов и водителей. Уже состоялась первая беседа, на которой общественники рассказали о том, как следует себя вести с особенными пассажирами. Работники «САТП№1» отнеслись к критике положительно. Некоторые их них действительно никогда не задумывались, что людей с инвалидностью недопустимо называть инвалидами.

Фото Ильи Костина

- После выпуска ролика стал замечать, что отношение действительно меняется к лучшему. Конечно, это не последний наш проект. И в будущем будем упаковывать подобные кейсы в формат ролика — наглядно и понятно, - подытожил Илья Костин.

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Ролик создан «Акселератором городских проектов» при участии группы «Сыктывкар-Автобус», поддержан Фондом президентских грантов, Комиавтотрансом и Всероссийским обществом слепых.

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