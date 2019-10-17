Филипп Киркоров пожаловался на адский холод в ледовом дворце Ухты

Филипп Киркоров пожаловался на адский холод в ледовом дворце спорта имени Сергея Капустина. Там певец дал свой третий концерт в рамках тура по Республике Коми. Отогрелся король эстрады благодаря поддержке зрителей.

Филиппу Киркорову не везет с концертами в Коми. Сначала по пути в Усинск на переправе застряли фуры с декорациями и костюмами к концерту. Потом ситуация повторилась по дороге в Печору: машины с реквизитом снова пришли с опозданием из-за проблем с паромом. Концерт начался позже на три часа. В Ухту фуры Филиппа Киркорова прибыли вовремя, но выступлениям мешал холод.

Это был очень тёплый концерт, несмотря на адский холод в самом Дворце спорта им. Сергея Капустина. Давно мы так не замерзали, но зритель...Зритель просто отогрел нас своими аплодисментами и любовью! Спасибо, Ухта! написал Филипп Киркоров в своем инстаграм-аккаунте.

Филипп Киркоров в Ухте. Видео из инстаграм-аккаунта певца.

В других городах республики коми поклонники встречали артиста также радушно. В Усинске звезду задарили цветами. В Печоре несмотря на трехчасовое ожидание фанаты дождались шоу: в финале концерта весь зал вместе с Филиппом Киркоровым спел его хит «Цвет настроения синий». Ещё Печора запомнилась певцу необычным подарком: глава местной администрации Наталья Паншина преподнесла Филиппу Киркорову метровую семгу.

Последними в Коми Филиппа Киркорова увидят жители Сыктывкара. Он выступит сегодня в 19 часов на сцене ледового дворца «Северной Олимпии». Билеты на шоу уже раскупили.

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