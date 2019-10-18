2019-10-18T09:37:39+03:00
Общество

Ученые: «Подаренная монастырю в Коми уникальная Библия должна быть передана библиотеке»

Они считают, что старинное издание необходимо хранить в специальных условиях
Юлия Чупрова
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Фото предоставлено Кылтовским монастыремФото предоставлено Кылтовским монастырем
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Уникальная 7,5-килограммовая Библия конца XVIII века, пожертвованная неизвестным благотворителем Кылтовскому женскому монастырю, должна храниться в специальных условиях. Компетентным мнением по этому вопросу с «КП Коми» поделилась кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии СГУ Екатерина Прокуратова.

Как она отметила, в монастыре нет соответствующих условий для содержания старинных книг. Подобные образцы XVIII века в Коми – большая редкость, и главный их фонд – Национальная библиотека республики. Раритеты хранятся при определенной температуре и влажности, которые контролируются и поддерживаются специальными приборами. Сейчас здание библиотеки на ремонте, но и на новом месте все необходимые для хранения книг условия соблюдены.

Фото предоставлено Кылтовским монастырем

Фото предоставлено Кылтовским монастырем

- Второй немаловажный момент – в монастыре Библия будет малодоступна для изучения специалистами. А ведь издание важно поставить в какой-то исторический контекст, описать его, - говорит Е. Прокуратова.

На вопрос о предполагаемой ценности антикварной книги специалист ответила:

- Оцениваются разные факторы: оформление, орнаментика, бумага, переплет… Вес 7,5 килограмм предполагает какой-то оклад. Вот все это и следует изучить профессионалам. Возможно, специалисты нацбиблиотеки обсудят с представителями Кылтовского монастыря дальнейшую судьбу уникальной книги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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