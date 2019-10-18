В Воркуте нашли мешки с веществом ядовитого цвета, а на них – трупы птиц

В конце сентября в социальных сетях появилось анонимное сообщение о том, что в районе бывшей Воркутинской птицефабрики нашли мешки с неизвестным веществом, на которых лежали птичьи трупы.

Специалисты управления городского хозяйств и благоустройства совместно с главным экспертом воркутинского отдела по охране окружающей среды Минприроды РК съездили на то место и проверили информацию, сообщает пресс-служба администрации Воркуты. Там они действительно нашли мешки с химическими веществами и птичьи трупы.

Участок, где нашли трупы птиц, расположен возле искусственного озера. Оно образовалось, когда дождевая вода заполнила пометохранилище бывшей птицефабрики. Сейчас там на площади примерно 15 квадратных метров находятся 25 мешков весом по 25 килограмм, в них – липкая желеобразная субстанция ярко-розового цвета и бело-розовое сыпучее вещество в гранулах. Их полиэтиленовая упаковка повреждена. Мешки свалены в кучу: часть находится на грунте, часть - в воде. На двух мешках - бумажные этикетки с надписью «Флокулянт ПАА».

На желеобразном веществе найдены трупы трех воробьев. Еще одна птица приклеилась к нему и не могла самостоятельно взлететь. После проверки администрация города обратилась в ОМВД России по Воркуте, чтобы отыскать хозяина обнаруженных отходов и опросить свидетелей. В Минприроды, Росприроднадзоре и Роспотребнадзоре затребованы сведения об организациях, использующих флокулянты. Указанная территория не является объектом для размещения отходов, включенных в соответствующий Государственный реестр, поэтому за этот факт следует административная ответственность. Ликвидировать несанкционированную свалку предполагается силами и спецтехникой МБУ «СДУ» и ООО «Водоканал».

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Флокулянты (полиакриламид) химический реагент, который успешно применяется для очистки питьевой воды и технологических сточных вод.

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