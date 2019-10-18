2019-10-18T17:43:46+03:00
Общество

Мосгорсуд оставил приговор экс-главы Коми Вячеслава Гайзера без изменений

Апелляционные жалобы остальных фигурантов дела также не удовлетворили
Дарья ЮДИНА
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Фото Артем Геодакян/ТАССФото Артем Геодакян/ТАСС
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Московский городской суд оставил приговор бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера в силе. Остальные апелляционные жалобы - других фигурантов дела и прокуратуры - также не удовлетворили. Об этом пишет "БНК".

Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы назначил Вячеславу Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы и штрафа в 160 миллионов рублей. Также ему на пять лет запретили занимать определенные должности на государственной службе.

Экс-глава Коми с приговором не согласился. Вместе с другими фигурантами "дела Гайзера" он подал апелляционную жалобу. Апелляционное представление внесла также прокуратура, требуя, чтобы членов "команды Гайзера" признали участниками организованной преступной группы. В сентябре Мосгорсуд начал рассматривать все апелляции.

Сегодня Московский горсуд подтвердил большую часть приговоров. Изменения коснулись только бывшего зампреда председателя правительства Коми Констатина Ромаданова. Недавно горсуд отменил и отправил его приговор на повторное рассмотрение в Замоскворецкий суд.

Адвокат Вячеслава Гайзера после заседания сказала, что хочет добиться для своего подзащитного полного оправдания.

- Апелляционное представление Генеральной прокуратуры судом оставлено без удовлетворения. Защите удалось отстоять приговор в части оправдания Вячеслава Гайзера по обвинению в руководстве преступным сообществом и получении взятки в особо крупном размере. Этим решением суда мы удовлетворены. В остальной части защита планирует подавать кассационную жалобу и добиваться полного оправдания, - заявила адвокат после оглашения определения коллегией Московского городского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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