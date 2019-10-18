Мосгорсуд оставил приговор экс-главы Коми Вячеслава Гайзера без изменений
Московский городской суд оставил приговор бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера в силе. Остальные апелляционные жалобы - других фигурантов дела и прокуратуры - также не удовлетворили. Об этом пишет "БНК".
Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы назначил Вячеславу Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы и штрафа в 160 миллионов рублей. Также ему на пять лет запретили занимать определенные должности на государственной службе.
Экс-глава Коми с приговором не согласился. Вместе с другими фигурантами "дела Гайзера" он подал апелляционную жалобу. Апелляционное представление внесла также прокуратура, требуя, чтобы членов "команды Гайзера" признали участниками организованной преступной группы. В сентябре Мосгорсуд начал рассматривать все апелляции.
Сегодня Московский горсуд подтвердил большую часть приговоров. Изменения коснулись только бывшего зампреда председателя правительства Коми Констатина Ромаданова. Недавно горсуд отменил и отправил его приговор на повторное рассмотрение в Замоскворецкий суд.
Адвокат Вячеслава Гайзера после заседания сказала, что хочет добиться для своего подзащитного полного оправдания.
- Апелляционное представление Генеральной прокуратуры судом оставлено без удовлетворения. Защите удалось отстоять приговор в части оправдания Вячеслава Гайзера по обвинению в руководстве преступным сообществом и получении взятки в особо крупном размере. Этим решением суда мы удовлетворены. В остальной части защита планирует подавать кассационную жалобу и добиваться полного оправдания, - заявила адвокат после оглашения определения коллегией Московского городского суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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