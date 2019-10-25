Президиум Госсовета Коми сможет проводить заседания за закрытыми дверями

Вчера депутаты Госсовета Коми собрались для обсуждения и принятия новых законов. В числе принятых норм было постановление о закрытых заседаниях Президиума Госсовета.

Президиум Госсовета необходим для оперативного решения организационных вопросов деятельности Государственного Совета, координации нормотворческой и контрольной деятельности, предварительного рассмотрения проектов законов и постановлений, контроля за соблюдением и исполнением Конституции, законов республики и иных правовых актов. Об этом говорится в регламенте совета.

В Президиум входят председатель Госсовета, его заместители и председатели комитетов. В него также могут входить руководители депутатских объединений и рядовые депутаты. На заседания Президиума приглашаются министры и представители других органов власти.

Ранее все заседания Президиума Госсовета были открытыми. Теперь некоторые вопросы этот орган власти сможет обсуждать в закрытом режиме. Те, кто будет присутствовать на таких заседаниях, не смогут разглашать информацию об их содержании.

Какие вопросы Президиумом будут обсуждаться в закрытом режиме, пока непонятно.

- Я вижу в части «а также рассмотрение некоторых вопросов в закрытом режиме» двоякий смысл. В этой части проекта отсутствует конкретика. Непонятно, какие именно вопросы может обсуждать Президиум в закрытом режиме. Население в Коми интересуется тем, что происходит в стенах Госсовета и такие скрытые заседания не дадут людям никакой информации. Нужно проект доработать, указать, что за важные вопросы необходимо обсуждать в закрытом режиме, - отметила депутат Галина Нагаева.

Несмотря на возражения нескольких депутатов постановление все-таки приняли.

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