Минимущества Коми о деле Александра Рукавишникова: "С САТП № 1 возможно выводились деньги"

Сегодня прошло очередное заседание по делу руководителя Сыктывкарского автотранспортного предприятия № 1 Александра Рукавишникова и бухгалтера АО "Комиавтотранс" Натальи Гайдеек. Напомним, что их обвиняют в хищении путём растраты 50 миллионов рублей.

Заседание посвятили допросу свидетелей. Начали с вопросов к Алексею Дружинину, который был директором АО "Комиавтотранс" с 2017 по 2018 год. Именно его подчиненной была Наталья Гайдеек. Когда Алексей Дружинин уезжал в командировки или находился в отпуске, его заменяла обвиняемая.

Во время допроса прокурор попросил свидетеля изучить договор, который во время его отсутствия подписала Наталья Гайдеек. Этот договор переуступки предполагал передачу долга САТП № 1 Комиавтотрансу. Согласно нему Комиавтотранс мог взыскать 49 миллионов рублей с предприятий, которые задолжали САТП № 1.

Алексей Дружинин заявил, что об этом договоре узнал только в Следственном комитете. Бывший руководитель автотранспортного предприятия отметил, что это соглашение должно было согласовываться с советом директоров.

- Если в договорах фигурировали суммы свыше ста тысяч рублей, то их обсуждение выносилось на совет директоров. Только с их согласия я мог заключать такие договоры, - сказал Алексей Дружинин.

Отвечая на вопросы, экс-директор Комиавтотранса выразил уверенность в том, что Наталья Гайдеек и Александр Рукавишников невиновны.

- Я не верю, что Наталья Гайдеек и Александр Рукавишников виновны в том, что их обвиняют. Соблазнов было много, но я не раз им напоминал во время работы, что сейчас любое деяние рассматривается под микроскопом, - сообщил экс-директор Комиавтотранса.

Алексей Дружинин во время своей речи подчеркнул, что бывшие коллеги являются профессионалами своего дела.

- Считаю, что если бы Комиавтотранс и САТП № 1 в тот год не взялись серьезно за перевозки, город ждал бы коллапс. Когда я начал работать, 50 процентами перевозок занималась фирма "Гермес". Они в какой-то момент, не предупредив нас, сняли с линий все автобусы. Эти автобусы арендовал САТП № 1. Пришлось искать выход из той ситуации. Нам вместе с Натальей Гайдеек и Александром Рукавишниковым удалось справиться с той ситуацией за неделю.

Следующим допрашивали Александра Сажина - министра имущественных и земельных отношений Республики Коми. Ему также задавали вопросы по поводу договора переуступки. Глава министерства подтвердил слова Алексея Дружинина о том, что договор должен был согласоваться с советом директоров. Однако сделку заключили в обход совета директоров. Министерство, узнав о договоре, отправило запрос по нему в АО "Комиавтотранс". Позже соглашение о переуступке расторгли по решению Арбитражного суда.

- В августе-сентябре 2018 года после известия об аресте Александра Рукавишникова мы провели аудиторскую проверку предприятия. В заключении содержались предположения о том, что с "Комиавтотранса" возможно выводили деньги по определенным договорам. Это аудиторское заключение позже отправили в правоохранительные органы, - поведал Александр Сажин.

Третьим допрашиваемым свидетелем стала Надежда Барышникова, которая работала нотариусом. Она заверяла изменения, вносимые в единый реестр юридических лиц. Возможно, именно она заверяла внесение сведений о автотранспортных предприятиях, через которые, как считает следствие, "проводили" деньги Наталья Гайдеек и Александр Рукавишников. Свидетель не смогла подтвердить предположение следователей, так как не вспомнила фамилии директоров, которые,уверено обвинение, руководили фиктивными автотранспортными предприятиями. Но Надежда Барышникова указала на то, что внесение изменений в ЕГРЮЛ могло происходить только тогда, когда руководители новых предприятий проходили регистрацию добровольно и в трезвом уме.

Заседание завершилось после допроса третьего свидетеля. Рассмотрение уголовного дела продолжается. Следующее заседание назначено на 11 ноября.

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