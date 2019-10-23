В Сыктывкаре намечается массовая забастовка водителей такси

В середине ноября несколько сотен водителей такси могут не выйти на работу. Это акция протеста направлена против снижения тарифа крупных операторов такси. Об этом «КП в Коми» сообщил один из водителей такси.

Как пояснил информатор, в настоящее время из-за планомерного снижения тарифов «Яндекс.Такси» и Uber водители такси лишены возможности достойного заработка.

- Например, раньше «Яндекс. Такси» доплачивали водителям за поездки до 4,5 тысяч рублей. После этого каждый месяц доплаты постепенно снижались. Кроме того, когда в часы пик выходят на линии подработчики (те, кто работает в такси после основной работы), коэффициент оплаты повышается до 150 рублей за поездку. Но после 9:00 и 19:00 оплата резко снижается до 80 рублей за поездку, - отметил водитель такси.

Водители такси сегодня, 23 октября, организовали встречу на парковке одного из торговых центров, где решили организовать акцию протеста. Таким образом, 12 ноября на линию может не выйти порядка 300-500 водителей такси — они просто не будут брать заказы.

- На сегодняшней встрече присутствовали 30-40 водителей такси. За это время цена выросла на 80-100 рублей плюс к заказу. Представляете, что будет, если на линии не выйдут сотни такси. Я работаю в службе давно, 5 лет назад средняя цена за поездку по городу составляла 100 рублей, а цена на литр бензина варьировалась от 24 до 26 рублей. Сейчас цены на бензин поднялись в два раза, а цена на такси упала вдвое. А что вы хотели? «Яндекс» ломает всю стратегию работы в такси. Рано или поздно это должно было произойти, - отметил другой водитель.

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