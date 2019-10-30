2019-10-30T17:09:05+03:00
Общество

Представители коми народа могут сняться в новом фильме Алексея Германа-младшего

Людей приглашают поучаствовать в кастинге
Дарья ЮДИНА
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Коми людей приглашают на киносъемкуКоми людей приглашают на киносъемкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Недавно объявили о запуске кастинга на съемки в военном фильме Алексея Германа-младшего «Воздух», рассказывающего о битве за Ленинград и обороне Мурманска. Представительство республики в Санкт-Петербурге приглашает представителей народа Коми принять участие в отборе на роли военных и жителей блокадного Ленинграда и сняться в групповых и массовых сценах.

Режиссер Алексей Герман-младший Фото: Олег ЗОЛОТО

Режиссер Алексей Герман-младшийФото: Олег ЗОЛОТО

Те, кто хочет участвовать в кастинге, должны написать в темы под названием «ВОЗДУХ» в обсуждении группы в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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