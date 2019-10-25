2019-10-25T13:30:21+03:00
Общество

Госсовет Коми принял закон о введении льготных тарифов на ЖКУ в Удорском и Сосногорском районе

За него проголосовали единогласно
Дарья ЮДИНА
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Жители Сосногорского и Удорского района будут платить меньше за жилищно-коммунальные услугиЖители Сосногорского и Удорского района будут платить меньше за жилищно-коммунальные услугиФото: Тимур ХАНОВ
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Вчера депутаты Госсовета Коми приняли ряд новых законов. Один из них предусматривал введение льготных тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Сосногороском и Удорском районе. Закон был принят единогласно.

Недавно в Удорском и Сосногороском районе начали работать новые коммунальные организации ООО «ВодаСервис» и МУП «Экосервис». Согласно принятому законопроекту эти организации будут платить за водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение по льготным тарифам. Льготные тарифы позволят клиентам компаний меньше платить за ЖКУ. Разницу между платой по обычным и льготным тарифам закроют за счет бюджета: на эту статью расходов выделят 8,2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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