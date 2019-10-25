2019-10-25T19:52:10+03:00
Общество

Сенсация в научном мире: ученые Коми обнародовали исследование о древнейшем предке человека

Многолетнее исследование помогает приблизиться к ответу на вопрос, когда же предок человека вышел из воды
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Иллюстрация Института геологии им. Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАНИллюстрация Института геологии им. Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
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Научная картина мира обогатилась еще одной сенсацией: ученые Коми открыли одного из самых ранних четвероногих животных, которое изменяет представления об эволюции сухопутных организмов. Это животное — переходная форма между рыбами и наземными позвоночными — раздвигает границы научного мира и помогает еще на шаг приблизиться к ответу на вопрос, когда же предок человека вышел из воды.

Открытие длиной в 11 лет

Сотрудник Института геологии в Сыктывкаре Павел Безносов обнаружил древнее ископаемое во время полевых исследований на Южном Тимане в то время, когда несколько ученых прошли мимо остатков древнего ископаемого. Ученый же из Коми сразу понял, что сохранившиеся фрагменты уникальны — они принадлежали самому древнему из четвероногих существ. Новая находка показала, что выход позвоночных на сушу был сложным процессом, охватившим несколько групп рыбообразных форм.

Учёный Павел Безносов известен уникальными палеонтологическими находками Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Учёный Павел Безносов известен уникальными палеонтологическими находкамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

11 лет прошло между первой находкой и выходом статьи в журнале Nature. Сбор материалов занял несколько полевых сезонов. Потом началось осмысление, перевод мыслей в статью и переписка с рецензентами. Древнего тетрапода буквально собирали по косточкам, которые, к счастью, стыковались хорошо. Это позволило создать реконструкцию животного в 3D.

Закрепившиеся в научном мире название находки — пармастега — обязано первооткрывателю Павлу Безносову. Для его создания он соединил два слова «парма» (в переводе с коми означает «тайга) и stege (череп в переводе с латинского).

Жизнь древнего животного

Одно из важнейших событий в истории развития жизни на нашей планете произошло в конце позднедевонской эпохи (375-360 млн лет назад). 372 млн лет назад территорию современной Ухты омывала теплая лагуна. В этот тропическом раю обитали кистеперые и панцирные рыбы. Среди них плавал наделавший шуму в научном мире тетропод.

«Пармастига - древнейшее существо, облик которого можно восстановить во всех деталях» Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Пармастига - древнейшее существо, облик которого можно восстановить во всех деталях»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пармастега обладала боковыми линиями на нижней челюсти и по бокам морды. Обычно они имеются у рыб и являются обнаруживающими вибрации в воде органами чувств. По всей видимости, животное, которое внешне напоминала крокодила, охотилось на ползающих по земле членистоногих — многоножек и скорпионов. Оно было незаметным для своих жертв благодаря выдающимся над поверхностью черепа глазам — только они торчали над водой.

Скорее всего, пармастега высматривала добычу из воды, а потом делала резкий выпад и затаскивала ее под воду. Об этой тактике охоты говорит необычное строение челюстей — верхняя была подвижна и состояла из крупных клыков, нижняя — из маленьких острых зубок. Такая конструкция позволяла амортизировать рывки жертв.

Кстати, ученые называют пармастегу крокодилом со зловещей улыбкой. Этим она тоже обязана строением челюсти — нижняя имеет треугольную форму, а верхняя — округленную. Хрящевое же строение скелета говорит о том, что тетрапод, несмотря на то, что был уже четвероногим, еще не мог ползать по суше.

Пармастегу называют крокодилом со зловещей улыбкой

Пармастегу называют крокодилом со зловещей улыбкой

Ученые предполагают, что пармастеги вымерли во время мощного шторма, о чем говорит характер геологических слоев. Можно предположить, что во время стихийного события животных выбросило на берег. Затем второй шторм немного перемешал кости. Это добавило работы ученым, которые соединяли их друг с другом, как пазлы. В общей сложности, они насчитали восемь особей.

Самый древний предок человека

На данный момент пармастега — это самый древний тетрапод, который был реконструирован учеными. Находка будет стоить отдельной главы в учебнике биологии. Но даже не это будоражит воображение. Как отметил первооткрыватель пармастеги Павел Безносов, научное открытие буквально раздвигает исследовательские границы.

Фрагменты костей пармастеги - им 372 млн лет! Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Фрагменты костей пармастеги - им 372 млн лет!Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

— Это существо увязывает нас тесным родством со всеми ныне живущими позвоночными — и птицами, и амфибиями, и собаками. В основании этой перевернутой пирамиды находимся мы — все ныне живущие организмы, а вершина ее восходит к этому тетраподу, — отметил Павел.

Таким образом, каждый человек на земле связан с этим древним животным, который 372 млн лет назад был одним из связующих звеньев перед выходом на сушу. Если вести родословную от позднедевонской эпохи до современности, то получится книга высотой с трехэтажный дом!

Кстати, окаменелости прекрасной сохранности были обнаружены в том числе благодаря грантовой поддержке от Национального Географического Общества (США), а результаты исследования были опубликованы международной группой исследователей в ведущем научном журнале Nature.

На исследование древнейшего существа ушло 11 лет Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На исследование древнейшего существа ушло 11 летФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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