Сенсация в научном мире: ученые Коми обнародовали исследование о древнейшем предке человека

Научная картина мира обогатилась еще одной сенсацией: ученые Коми открыли одного из самых ранних четвероногих животных, которое изменяет представления об эволюции сухопутных организмов. Это животное — переходная форма между рыбами и наземными позвоночными — раздвигает границы научного мира и помогает еще на шаг приблизиться к ответу на вопрос, когда же предок человека вышел из воды.

Открытие длиной в 11 лет

Сотрудник Института геологии в Сыктывкаре Павел Безносов обнаружил древнее ископаемое во время полевых исследований на Южном Тимане в то время, когда несколько ученых прошли мимо остатков древнего ископаемого. Ученый же из Коми сразу понял, что сохранившиеся фрагменты уникальны — они принадлежали самому древнему из четвероногих существ. Новая находка показала, что выход позвоночных на сушу был сложным процессом, охватившим несколько групп рыбообразных форм.

Учёный Павел Безносов известен уникальными палеонтологическими находкамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

11 лет прошло между первой находкой и выходом статьи в журнале Nature. Сбор материалов занял несколько полевых сезонов. Потом началось осмысление, перевод мыслей в статью и переписка с рецензентами. Древнего тетрапода буквально собирали по косточкам, которые, к счастью, стыковались хорошо. Это позволило создать реконструкцию животного в 3D.

Закрепившиеся в научном мире название находки — пармастега — обязано первооткрывателю Павлу Безносову. Для его создания он соединил два слова «парма» (в переводе с коми означает «тайга) и stege (череп в переводе с латинского).

Жизнь древнего животного

Одно из важнейших событий в истории развития жизни на нашей планете произошло в конце позднедевонской эпохи (375-360 млн лет назад). 372 млн лет назад территорию современной Ухты омывала теплая лагуна. В этот тропическом раю обитали кистеперые и панцирные рыбы. Среди них плавал наделавший шуму в научном мире тетропод.

«Пармастига - древнейшее существо, облик которого можно восстановить во всех деталях»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пармастега обладала боковыми линиями на нижней челюсти и по бокам морды. Обычно они имеются у рыб и являются обнаруживающими вибрации в воде органами чувств. По всей видимости, животное, которое внешне напоминала крокодила, охотилось на ползающих по земле членистоногих — многоножек и скорпионов. Оно было незаметным для своих жертв благодаря выдающимся над поверхностью черепа глазам — только они торчали над водой.

Скорее всего, пармастега высматривала добычу из воды, а потом делала резкий выпад и затаскивала ее под воду. Об этой тактике охоты говорит необычное строение челюстей — верхняя была подвижна и состояла из крупных клыков, нижняя — из маленьких острых зубок. Такая конструкция позволяла амортизировать рывки жертв.

Кстати, ученые называют пармастегу крокодилом со зловещей улыбкой. Этим она тоже обязана строением челюсти — нижняя имеет треугольную форму, а верхняя — округленную. Хрящевое же строение скелета говорит о том, что тетрапод, несмотря на то, что был уже четвероногим, еще не мог ползать по суше.

Пармастегу называют крокодилом со зловещей улыбкой

Ученые предполагают, что пармастеги вымерли во время мощного шторма, о чем говорит характер геологических слоев. Можно предположить, что во время стихийного события животных выбросило на берег. Затем второй шторм немного перемешал кости. Это добавило работы ученым, которые соединяли их друг с другом, как пазлы. В общей сложности, они насчитали восемь особей.

Самый древний предок человека

На данный момент пармастега — это самый древний тетрапод, который был реконструирован учеными. Находка будет стоить отдельной главы в учебнике биологии. Но даже не это будоражит воображение. Как отметил первооткрыватель пармастеги Павел Безносов, научное открытие буквально раздвигает исследовательские границы.

Фрагменты костей пармастеги - им 372 млн лет!Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

— Это существо увязывает нас тесным родством со всеми ныне живущими позвоночными — и птицами, и амфибиями, и собаками. В основании этой перевернутой пирамиды находимся мы — все ныне живущие организмы, а вершина ее восходит к этому тетраподу, — отметил Павел.

Таким образом, каждый человек на земле связан с этим древним животным, который 372 млн лет назад был одним из связующих звеньев перед выходом на сушу. Если вести родословную от позднедевонской эпохи до современности, то получится книга высотой с трехэтажный дом!

Кстати, окаменелости прекрасной сохранности были обнаружены в том числе благодаря грантовой поддержке от Национального Географического Общества (США), а результаты исследования были опубликованы международной группой исследователей в ведущем научном журнале Nature.

На исследование древнейшего существа ушло 11 летФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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