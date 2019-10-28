2019-10-28T11:39:03+03:00
Общество

Коми заняла 66 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

В среднем у жителей республики на поиски работы уходит 7,3 месяца
Дарья ЮДИНА
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Жителям Коми на поиски работы приходится тратить более полугодаЖителям Коми на поиски работы приходится тратить более полугодаФото: Алексей ФОКИН
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Аналитики «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по уровню безработицы за июнь-август этого года. Коми заняла в рейтинге 66 место.

Рейтинг регионов по уровню безработицы составили на основе данных Росстата. Анализ данных показал, что уровень безработицы в целом по стране упал на 0,3 процентных пункта

в сравнении с аналогичным периодом. В республике он также упал на 1,8 процентных пункта и составил шесть процентов. Тем не менее, в нашем регионе уровень безработицы все равно выше среднероссийского на 1,6 процентных пункта.

Так, на 100 вакантных мест в Коми приходится 193 безработных. В среднем на поиски работы у жителей республики уходит 7,3 месяца.

Лучше всего с рынком труда дела обстоят в Москве и Санкт-Петербурге, где уровни безработицы равны 1,3 и 1,4 процента соответственно. Самый высокий уровень безработицы — в Ингушетии, где он составляет 26,2 процента. Там на 100 вакантных мест приходится более 31 тысячи безработных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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