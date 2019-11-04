«Ночь искусств-2019» в Сыктывкаре: Сальвадор Дали, прыжок в 90-е и кругосветное путешествие

Вчера в Сыктывкаре прошла всероссийская акция «Ночь искусств-2019». Сразу три городских культурных учреждения присоединились к ней: Центр культурных инициатив «Югор», Национальная галерея и Национальный музей. У каждого места была своя тема и соответствующие мероприятия. Какими в итоге получились "Ночи искусств" - смотрите с нашем фоторепортаже.

В Нацмузее акцию посвятили творчеству великого сюрреалистаФото: Дарья ЮДИНА

Танцующие пары на фоне произведений Сальвадора Дали

Первым двери в день акции открыл Национальный музей Республики Коми. Здесь сердцем «Ночи искусств» стала выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». В её экспозицию вошли литографии из серии «Кармен» и «Алиса в стране чудес», иллюстрации к повести «Треугольная шляпа» и триптих «Трилогия любви».

В перерыве между музыкально-танцевальными выступлениями сотрудник музея рассказывал гостям о творчестве ДалиФото: Дарья ЮДИНА

Работам эксцентричного гения посетители уделили много внимания: внимательно изучали и слушали рассказ экскурсовода. Отпечаток сюрреалиста появился и в других занятиях: люди рисовали его портрет и фотографировались на фоне плакатов с ним, а также смотрели фильм про художника.

Отдельную зону отдали под свободное рисованиеФото: Дарья ЮДИНА

Но Сальвадор Дали не заполнил всю акцию собой: в Нацмузее сыктывкарцы смогли полюбоваться песочным шоу, послушать живую музыку и поучиться основам аргентинского танго. После мастер-класса несколько посетителей даже захотели и дальше разучивать шаги и повороты.

Творческую атмосферу разбавили бодрыми танцамиФото: Дарья ЮДИНА

Машина времени с билетом в один пункт — 90-е годы

В Нацгалерее, где акцию запустили чуть позже, царила своя атмосфера. Там темой «Ночи искусств» стали 1990-е годы. Организаторы вспомнили про все знаковые события вещи той эпохи: от дискет до фильмов Алексея Балабанова.

В Нацгаларее темой акции стали 90-е годыФото: Дарья ЮДИНА

Так, на мастер-классах посетителям предлагали сделать блокнот из дискет, брелок из фетра в виде «Микки Мауса», поучиться основам диджеинга и создать «Письмо из Средиземья» и коллективный коллаж «Мои 90-е».

В галерее провели множество мастер-классовФото: Дарья ЮДИНА

Посетители смогли получить удовольствие от творчества не только на мастер-классах: они участвовали в перформансе «Очередь в Макдональдс», конкурсе-инсталляции «Угадай мелодию», инсталляции «Что? Где? Когда?» и «Тихом рейве».

Гости стали участниками перформансов и инсталляцийФото: Дарья ЮДИНА

Также сыктывкарцы воспользовались удачным моментом и обошли все открытые в галерее выставки. Заодно горожане просвещались, слушая лекции. Например, одна из них была про творчество Алексея Балабанова.

Многие воспользовались шансом и обошли все экспозицииФото: Дарья ЮДИНА

Центром притяжения также стали два зала на втором этаже. Маленькие посетители в игровой зоне с азартом окунулись в старые игры: с телевизорами вместо экранов и старой графикой. Подростки облюбовали площадку с концертами, где сыктывкарские рок-группы ближе к финалу акции исполняли каверы на хиты 90-х годов.

Концерт собрал много подростков и молодежиФото: Дарья ЮДИНА

Новый способ путешествовать

Центр культурных инициатив «Югор» предложил сыктывкарцам отправиться в кругосветное путешествие. Способ организаторы выбрали необычный: в вояж отправляли с помощью песен, танцев и лекций.

В "Югоре" в один вечер с "Ночью искусств" открылась фотовыставкаФото: Дарья ЮДИНА

Как и в Нацмузее, в «Югоре» центром акции сделали выставку. В один день с «Ночью искусств» в Центре культурных инициатив открылась выставка «100 чудес света», которая собрала яркие и цепляющие глаз фотоработы со всего мира. Горожане не могли пройти мимо снимков: люди делали свои фото на их фоне.

Многие гости "переносили" снимки на память телефоновФото: Дарья ЮДИНА

Другие в это время наблюдали, как фотографию Мальпупунера переводят в аэрофаграфический «формат».

Гости "Югора" смогли понаблюдать за созданием аэрографической картиныФото: Дарья ЮДИНА

Также посетителей знакомили с разными культурами с помощью танцев и песен различных народностей. Жители столицы Коми услышали шаманские, индейские ритмы, увидели персидские и украинские народные танцы. Погружению способствовали и лекции: так, преподаватель японского Ксения Устюгова рассказала о своем волонтерском опыте в стране восходящего солнца.

Лекторы делились опытом посещения разных странФото: Дарья ЮДИНА

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