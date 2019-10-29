Сыктывкарская мэрия купит дорогой квадрокоптер

Городская администрация Сыктывкара разместила извещение на сайте госзакупок о проведении аукциона на поставку квадрокоптера. Мэрия готова за него отдать более 123 тысяч рублей.

В документах прописаны характеристики, которыми должен обладать квадрокоптер. Так, его максимальная высота полета над уровнем моря должна быть не меньше шести тысяч метров, а над точкой взлета не меньше 500 метров. Летать без подзарядки квадрокоптер должен не менее 30 минут. Устройство должно поддерживать системы спутниковой навигации GPS/GLONASS.

Администрация также предъявляет требования к самому квадрокоптеру. Он должен быть новым, не ранее 2019 года выпуска. Срок гарантии качества товара — не менее двенадцати месяцев со дня подписания акта выполненных работ без замечаний. Требования к квадрокоптеру обусловлены его будущими функциями. Устройство предназначено профессиональной аварийно-спасательной службе Сыктывкара.

Заявки на участие в конкурсе закончат принимать 7 ноября. Аукцион проведут 11 ноября.

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