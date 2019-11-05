Нацпроекты и подготовка к зиме: о чем говорили на планерке в сыктывкарской мэрии

Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла общегородская планерка. Представители коммунальных служб отчитались и.о. мэра Наталье Хозяиновой о текущей работе. Также на планерке обсудили ряд вопросов.

МВД: За октябрь в полицию обратились 8611 граждан. Раскрыто 240 преступлений. Произошло два убийства, оба не раскрыты. Зарегистрировано 170 преступлений, связанных с наркотиками. Количество преступлений в сравнение с предыдущим месяцем выросло.

Комитет ГО и ЧС: Произошел обрыв понтонного моста со стороны улицы Кутузова. Его прибило к берегу в местечке Заречье. Несмотря на все усилия, движение на данный момент не восстановлено. Также из-за неблагоприятной ледовой обстановки прекратили движение грузовых паромов в местечке Сердкыркещ. Однако грузовые судна продолжают перевозить пассажиров. Произошло 26 пожаров, шесть человек погибли. Предпринимаются меры по расселению жильцов.

Сыктывкарские тепловые сети: Выходные дни отработали без замечаний и инцидентов. Предприятие работает в штатном режиме.

АО Газораспределение Сыктывкар: Общежития по адресу Октябрьский проспект 61 и 69 не подключены к газу из-за незаключенных договоров. ПО этому поводу мы направили письма в управляющие компании. Газоснабжение дома № 228 на улице Карла Маркса не восстановлено из-за того, что работники не смогли попасть в несколько квартир. В доме № 17 на улице Оплеснина отключение газа произошло из-за неправильной установки оборудования. Заявка на подключение уже получена.

Сыктывкарский водоканал: Предприятие работает в штатном режиме, аварийных ситуаций не было.

Дорожное хозяйство: Испытали технику во время заморозков, она отработала хорошо. Уже высыпали порядка 900 кубометров песчано-соляной смеси. Вывезли первые кубометры снега на полигон. Ждем погодные изменения, предприятие к ним готово.

Жилкомсервис: Сложная ситуация возникла на участке речных перевозок. Эта ситуация касается, в первую очередь, Сердкыркеща и Заречья. Произошла авария с наплавным местом на участке Заречье-Кутузово. Сам мост не пострадал. Причина - обрыв стального каната. Повреждение устранено. Уже идут работы по сводке моста. Думаю, что сегодня с этим уже закончим. Также хотим возобновить завтра с утра грузовые перевозки на участке Алешино-Сердкыркещ: туда направят буксиры.

Сыктывкарский банно-прачечный трест: Все предприятия работают по графику.

Далее началось обсуждение итогов реализации нацпроектов в Сыктывкаре. Первым слово дали начальнику управления культуры. Он рассказал, на что потратили деньги из бюджета национального проекта "Культура". Так, на эти средства приобрели новые музыкальные инструменты для городских школ и создали первую модельную библиотеку в столице Коми на базе центральной городской библиотеки. Модельная библиотека - новый вид книгохранилищ. Так, теперь в центральной городской библиотеке есть новые книжные издания и мобильный планетарий. Вторую модельную библиотеку хотят открыть 8 ноября на базе детской городской библиотеки.

Следующим обсудили результаты работы проекта "Спорт - норма жизни". Так, в эжвинскую спортивную школу олимпийского резерва приобрели ковры и помосты для бокса и борьбы, инвентарь для единоборств, футбольные ворота, тренажеры на общую сумму в 9 миллионов рублей. Для школы "Аквалидер" купили гребные тренажеры стоимостью более 7 миллионов рублей. На 450 тысяч приобрели лыжи для школы "Фаворит". Также на средства нацпроекта обустроили спортивную площадку в микрорайоне Давпон.

- Прорабатываем вопрос по освещению и установке видеокамер на этой площадке. К сожалению, ещё до открытия там повредили тренажер. Хотелось бы, чтобы горожане берегли то, что для них делается - сказал начальник управления физической культуры и спорта Михаил Дудников.

Дальше начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь отчитался об итогах подготовки города к зиме. По его словам, Сыктывкар готов к холодному сезону на 100 процентов, все работы были выполнены в срок.

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Комитет ГО и ЧС: Унесло понтонный мост в Заречье, проблема пока не решена. Из-за погодных условий пришлось остановить движение паромов в Сердкыркеще. Произошло 26 пожаров, шесть человек погибли. Предпринимаются меры по расселению жильцов.