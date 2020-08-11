Избирком Коми докупит маски и перчатки на 14,5 млн рублей

На выборах в Коми будут соблюдаться все антикоронавирусные меры Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня в Избиркоме Коми на пресс-конференции рассказали, как будут проходить выборы в республике. Председатель Дмитрий Митюшев заверил, что все антикоронавирусные меры будут соблюдаться.

Так, защитные экраны, бесконтактные термометры, антибактериальные коврики у комиссии уже есть. Их закупили ранее на деньги, выделенные перед голосованием по поправкам в Конституцию. Маски, перчатки, одноразовые ручки закупать придется дополнительно. На эти цели выделили 14,5 млн рублей. Деньги комиссия уже получила.

Вопрос с онлайн-видеонаблюдением пока решен не до конца. В документах при поиске подрядчика указывался один день полного наблюдения с тестовым наблюдением. Но по рекомендации федерального ЦИКа голосование растянули на три дня, поэтому вопрос с видеонаблюдением по двум дням пока остается открытым. Председатель Избиркома Дмитрий Митюшев сообщил, что сегодня эта тема будет обсуждаться на совещании.

По его словам, видеонаблюдение охватит помещения 21 избирательной комиссии и 300 избирательных участков в кадр попадут примерно 70 процентов избирателей.

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