В коми поселке, где жители перекрыли путь лесовозам, частично отремонтируют дорогу

Фото из архива "КП"

В поселке Зимстан, где жители перекрыли путь лесовозам, отремонтируют 12 километров дорог. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Сергей Рубан.

Вчера он вместе с руководителем администрации главы Коми Дмитрием Самоваровым, министром строительства и дорожного хозяйства Андреем Некрасовым и его заместителем Эдуардом Слабиковым посетили Зимстан. На встрече с жителями и представителями подрядной организации приняли решение приостановить вывозку древесины до зимы и ограничить проезд по дороге машин до десяти тонн. Ещё дорогу будут дополнительно грейдировать в ближайшие дни.

- Также по итогам встречи будет сформирована рабочая группа. В неё войдут дорожные эксперты и местные жители, которые определят нуждающиеся в первоочередном ремонте участки общей протяженностью порядка 10-12 км, для дальнейшей подготовки сметной документации и включения участков в планы ремонта на 2021 год, - написал Сергей Рубан.

Напомним, что жители поселка Зимстан перекрыли дорогу лесовозам. У людей закончилась терпение: тяжеловесные машины портили дорогу так, что по ней невозможно было проехать легковым автомобилям. Устав ждать ответа от властей, они закрыли путь.

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