Юлия Белорукова рассказала подробности съемок в фильме «Белый снег»

Фото из инстаграм-аккаунта Юлии Белоруковой

Известная лыжница из Сосногорска Юлия Ступак (Белорукова) поделилась подробностями съемок в фильме «Белый снег» проекту «На лыжи!».

Так, Юлия Ступак рассказала, что справляться с нагрузкой во время съемок, несмотря на то, что она была небольшой, было непросто. Тогда лыжница решила серьезнее заняться восстановлением и тренировками.

Участвовать в съемках сосногорской спортсменке предложила сама Елена Вяльбе.

— Мне позвонила Елена Валерьевна, объяснила ситуацию, рассказала про съёмки в Кировске и заявила, что я – единственный дублёр, кого она рассматривает. Поеду ли я сниматься? Мне вся семья в один голос сказала, что нужно ехать, они помогут с тем, чтобы посидеть с ребёнком. На момент разговора всё это было в планах, прежде всего нужно было благополучно родить, а спустя некоторое время после рождения Арсения мы отправились на съёмки, - говорит Юлия Ступак.

Во время съемок коми лыжница смогла заглянуть в будку режиссера.

- Поначалу я не понимала, что происходит, но потом меня пригласили в режиссёрскую будку, где стояли компьютерные мониторы, на каждом из которых девочки-актёры играли свои роли. Вот тут я ощутила реальные эмоции от присутствия на чемпионате мира. Возможно, они были теми же самыми, что испытывала Елена Валерьевна тогда в Тронхейме. Это на каком-то глубинном уровне случилось. Фильм же про неё и частично про каждого из спортсменов и тренеров той команды. Я сейчас вспоминаю, и у меня мурашки бегают. Все участники съёмочного процесса отдавали все силы, я прочувствовала это на себе и сама старалась делать, что могла. Удалось ощутить себя в той команде, прочувствовать атмосферу, отношения между спортсменками.

Юлия Ступак также открыла небольшой секрет.

- Что касается инвентаря, то открою, наверное, небольшой секрет: лыжи в фильме были современными, но в расцветке тех лет. Вот ботинки были старыми, а крепления стояли новые. Максимально неудобно было бежать в них после того, что есть сейчас. И палки были очень тяжёлыми.

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