В ухтинском детском саду во время тихого часа умер ребенок

В Ухте во время тихого часа в детском саду №11 умер 5-летний ребенок, сообщает информационная передача «День». Случившееся подтверждают в СУ СК России по Коми.

Трагедия произошла вчера, 30 октября, около 15:00. По факту произошедшего следственный отдел по Ухте проводит доследственную проверку.

Между тем, журналисты программы «День» сообщают, что ребенок захлебнулся рвотными массами. В детском саду «КП-Коми» рассказали, что это может не соответствовать истине. Точную причину смерти предстоит выяснить следователям после проведения специальных судебно-медицинских экспертиз.

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