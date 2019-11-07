2019-11-07T14:58:04+03:00
Общество

Верховный суд Коми отклонил жалобу Константина Ромаданова о незаконном возбуждении четвертого уголовного дела

Бывшего зампредседателя республиканского правительства обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Дарья ЮДИНА
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Константин Ромаданов. Источник фото: kemkir.ruКонстантин Ромаданов. Источник фото: kemkir.ru
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Верховный суд Коми отклонил апелляционную жалобу бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова. Осужденный экс-чиновник хотел, чтобы одно из четырех возбужденных в отношении него дел признали незаконным. Об этом пишет «БНК».

В январе 2018 года следственные органы Коми возбудили в отношении Константина Ромаданова новое уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями, связанном с деятельностью бывшего руководства ООО «Республиканская сетевая компания» («РСК»).

Замдиректора по экономике Сергея Комаровских и замдиректора по финансам Ольгу Машкину, которые работали в «РСК», осудили за злоупотребление полномочиями при организации закупки оборудования для нужд ООО «РСК» и ООО «Энерготрейд» у аффилированной компании ООО «Комигазтранс». Цены на оборудование специально завысили. С декабря 2011 года по декабрь 2015 года расходы компаний, не использованные для строительства электросетевых объектов, завысили на 168 миллионов рублей. Во время расследования и судебных заседаний было установлено, что компании «РСК», «Энерготрейд» и «Комигазтранс» контролировались экс-зампредом правительства Константином Ромадановым. Фактическим руководителем этих компаний был экс-депутат Госсовета Коми Олег Осташов.

Константин Ромаданов утверждает, что только в декабре 2018 года он узнал, что стал подозреваемым по новому уголовному делу. Почти год с ним не проводили следственных действий. Экс-зампредседателя республиканского правительства даже не допрашивали. Обвиняемый полагает, что его право на защиту нарушено.

Защитник Константина Ромаданова Алексей Алешкин в суде заявил, что следственные органы тянут время: они не пытаются ни доказать вину его подзащитного, ни установить его невиновность.

– Константин Ромаданов на момент якобы совершенных им преступлений являлся государственным служащим. Субъектом статьи 201 может быть только лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, – категорично заявил адвокат Алексей Алешкин.

Защитник отметил, что заявление об оспаривании действий органов следствия в Сыктывкарском городском суде рассматривалось в течение более восьми месяцев – с января по август 2019 года.

– В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Константин Ромаданов до начала 2016 года якобы совершал какие-то действия. При этом он с 19 сентября 2015 года содержится под стражей, – недоумевает защитник.

Адвокат уверен, что из его подзащитного делают монстра.

– Константин Ромаданов добросовестно рассказал следователям о тех действиях, которые были им совершены. С ним заключено досудебное соглашение. Его суть заключалась в том, что мой подзащитный рассказал о пополнении денежных средств, которые шли на предвыборные кампании и так далее. Вы знаете из средств массовой информации, что часть денежных средств использовались на поощрении государственных служащих. Там прозвучали фамилии многих лиц, в том числе из правоохранительных органов, которые поощрялись таким образом. Далее возникает уголовное дело из тех сведений, которые сообщил Константин Ромаданов по передаче денег в эту неформальную казну. Ну, естественно, не всем понравились добрые слова, которые были сказаны в отношении правоохранителей, занимающих определенные должности. И вот результат – в Коми возникает ряд уголовных дел, которые обязательно будируются в прессе, о них говорят. Объективности (у следствия и суда) к тому, что совершал Ромаданов я не вижу. Он являлся госслужащим, он осужден за действия, которые совершил. Но какое отношение он имеет к коммерческим организациям? И желание представить его таким монстром, который руководил всем в Коми, – я думаю, не вполне правильно. Насколько я понимаю, организатором всех этих действий в коммерческих организациях был Олег Осташов.

По словам адвоката, Олег Осташов, заключивший досудебное соглашение, пытается все представить, что всем руководил Константин Ромаданов, хотя Сергей Комаровский и Ольга Машкина на Ромаданова показаний не давали.

Эти доводы защитника не убедили Верховный суд Коми: жалобу о незаконности возбуждения уголовного дела отклонили.

Напомним, что в октябре Президиум Мосгорсуда отменил приговор Константину Ромаданову и направил дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд. Сейчас бывший чиновник проходит подозреваемым по трем уголовным делам, связанных с взятками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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