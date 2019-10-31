2019-10-31T11:18:36+03:00
Общество

Управление образования Ухты расследует обстоятельства гибели ребенка в детсаду

Пока оно не завершено, ведомство не дает никаких комментариев
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Управление образования Ухты проводит служебное расследование по факту смерти ребенка в детсаду. Об этом в ведомстве рассказали «КП-Коми».

- Проводится служебное расследование по факту смерти ребенка. Пока оно не завершено, никаких комментариев не даем, - отметили в ухтинском управлении образования.

Напомним, что трагедия произошла 30 октября в детском саду №11 города Ухты во время тихого часа. По факту произошедшего следственный отдел по Ухте проводит доследственную проверку.

По данным информационной программы «День», ребенок захлебнулся рвотными массами. Однако официальной информации на этот счет пока не было. В детском саду «КП-Коми» рассказали, что информация журналистов могут не соответствовать истине. Точную причину смерти предстоит выяснить следователям после проведения специальных судебно-медицинских экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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