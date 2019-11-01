Под Сыктывкаром волки загрызли шарпея на глазах ребенка

Сыктывкарский коттеджный поселок Яг-Кар терроризирует стая волков. Вечером 31 октября лесные хищники утащили шарпея на глаза пятилетнего ребенка, сообщает Василиса Рогова.

Девушка рассказывает, что все произошло вчера, 31 октября, под покровом ночи. Семья гуляла около дома, собака Чика крутилась рядом — она всегда увивалась «хвостиком» за своими хозяевами. В какой-то момент шарпей отбежал чуть дальше и попал в лапы волков. Хищники действовали, как слаженная банда - бесшумно и осторожно.

- Чику нашли в лесу по следам крови… У нее была перегрызена шея, выедены все органы. Самое страшное, что ничего сделать не можешь, когда это происходит на глазах у 5-летнего ребенка, - говорит Василиса.

Волки уже давно бесчинствуют в пригородных поселках столицы Коми. Люди боятся выходить из дома, а охотники патрулируют улицы. Опасения людей небеспочвенны - в этом году в Коми уже произошла одна встреча волка с человеком, закончившаяся смертью. В поселке Едва Удорского района волк загрыз 14-летнюю девочку. Глава муниципалитета недавно отчитался о том, что в районе охотники застрелили трех медведей и двух волков.

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