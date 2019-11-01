От «Ночи искусств» до концерта швейцарских рокеров: праздничные выходные в Сыктывкаре

Ноябрь для сыктывкарцев традиционно начнется с долгих выходных. С 2 по 4 ноября в столице Коми пройдет много интересных событий: празднование Самайна, Хеллоуина и Дня народного единства, множество спектаклей, акция «Ночь искусств» и концерт рокеров из Швейцарии. Выбирайте, определяйтесь с планами и ищите подробности в нашей афише!

Гадания, обряды и пир - все это ждет гостей СамайнаФото: Дарья ЮДИНА

ЧТО: Историко-реконструкционный клуб «Кречет» предлагает сыктывкарцам отпраздновать кельтский Новый год или Самайн. Средневековые игры, пир, традиционные обряды с костром и факелами, гадания на рунах и создание амулетов - погружение в древнюю эпоху будет полным. Стоимость — 500 рублей.

ГДЕ: Центр средневековых ремесел клуба «Кречет» (Лесопарковая улица, 4\3).

КОГДА: 2 ноября в 18 часов.

На празднике Юношеской библиотеки будет парад косплееровФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧТО: Юношеская библиотека отмечает Хэллоуин вместе с читателями. Сотрудники библиотеки обещают жуткие конкурсы, мастерскую ужастиков, мастер-классы и многое другое. Также гости праздника смогут побывать на готическом маскараде от косплееров.

ГДЕ: ТРЦ «Парма» (Коммунистическая улица, 50).

КОГДА: 2 ноября в 16 часов.

ЧТО: В Театре оперы и балета выходные пройдут под девизом «Все для детей!». Сначала коми артисты покажут мюзикл-сказку «Ох, уж этот царь Горох!». Потом эстафету артисты Чувашского государственного театра оперы и балета. Они представят на суд сыктывкарцев сразу три постановки: мюзикл «Кентервильское привидение» и музыкальные сказки «Дюймовочка» и «Али-Баба». А на следующей неделе коми артисты вернутся с мюзиклом «Свистопляска в тридевятом царстве». Билеты на все постановки можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Мюзикл-сказка «Ох, уж этот царь Горох!» — 3 ноября в 11 часов; сказка «Дюймовочка» 4 и 5 ноября в 11 часов; мюзикл «Кентервильское привидение» — 4 ноября в 18 часов 30 минут; сказка «Али-Баба» — 5 ноября в 18 часов 30 минут; мюзикл «Свистопляска в тридевятом царстве» 10 ноября в 11 часов.

ЧТО: В воскресенье Сыктывкар присоединится к акции «Всероссийская ночь искусств». В Нацмузее сердцем акции станет творчество Сальвадора Дали: там откроется его выставка. Нацгалерея посвятит «Ночь искусств» 90-м годам: гостей ждут лекции, инсталляции, интерактивы, концерт, мастер-классы. А центр культурных инициатив «Югор» отправит посетителей в кругосветное путешествие: сыктывкарцы увидят танцы разных народов мира, поучаствуют в беседах о путешествиях и мастер-классах.

ГДЕ: Национальный музей Коми (Коммунистическая улица, 6), Национальная галерея (Улица Кирова, 44), Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: В Нацмузее с 13 до 21 часа, в «Югоре» с 19 до 22 часов, в Нацгалерее — с 16 до 22 часов.

ЧТО: В День народного единства для жителей столицы Коми устроят праздничный концерт. В программе — выставка автомобилей, выступления музыкантов и танцоров, праздничная торговля.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 4 ноября с 10 до 15 часов.

Швейцарские рокеры посетят столицу Коми с концертом

ЧТО: В город с концертом приедут швейцарские рокеры из группы «Xordia». Их музыка смесь крепких ртим-гитар, изящных электронных аранжировок и сильного женского вокала. Цена билета на концерт со стоящей музыкой — всего 300 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 3 ноября в 21 час.

ЧТО: Независимая творческая группы и артисты театра драмы имени Виктора Савина покажут спектакль «Мост через холод». В основу легла пьеса местного автора Игоря Бобракова. Театралов, любящих традиционные спектакли, «Мост через холод» удивит интересными декорациями и политической подоплекой.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская, 149)

КОГДА: 4 ноября в 19 часов.

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