В Усть-Вымском районе в сгоревшем доме нашли четыре трупа

Вчера пожарные в селе Мадмас в Усть-Вымском районе нашли тела четырех человек: мужчины и трех женщин. Причину возгорания устанавливают. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Коми.

Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу района в 3 часа 9 минут. Пожар начался в частном доме на Северной улице. Огнеборцы прибыли на вызов через три минуты. Локализацию открытого горения зафиксировали в 5 часов 20 минут.

Огнеборцы, осмотрев место пожара, нашли погибших: 36-летнюю женщину, 55-летнюю женщину, 60-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. Огнь сильно повредил дом. Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа. В тушении было задействовано две единицы пожарно-спасательной техники и 11 огнеборцев.

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