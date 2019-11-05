2019-11-05T17:13:33+03:00
Общество

Проект набережной в Кировском парке пройдет экспертизу только в 2020 году

Об этом сообщили сегодня после общегородской планерки
Дарья ЮДИНА
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Разговоры о благоустройстве набережной ведутся с 2016 годаРазговоры о благоустройстве набережной ведутся с 2016 годаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла общегородская планерка. После неё и.о. мэра Наталья Хозяинова пообщалась с журналистами во время брифинга. В частности, она рассказала о том, как продвигаются работы по строительству набережной в парке имени С.М. Кирова. Проект отправят на экспертизу только в следующем году. Похоже, что набережная превращается в очередной долгострой: разговоры о её благоустройстве ведутся уже с 2016 года.

— На данный момент проектно-сметная документация уже проверили. Предварительно реализация проекта оценивается в 760 миллионов рублей. На государственную экспертизу его в этом году отправить не удалось. Мы это сделаем в январе 2020 года, для того чтобы при расчетах использовались коэффициенты уже этого года, сообщила Наталья Хозяинова.

По её словам, экспертиза будет длиться около трех недель. После неё стоимость реализации проекта может измениться.

Напомним, что авторы проекта набережной предлагают разместить небесный кинотеатр, беседки в этностиле, скалодром и многое другое. Планируется, что работы по её благоустройству начнутся в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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