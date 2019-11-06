В Сыктывкаре около сотни человек за два дня пострадали на скользких улицах

Погода проверяет на прочность жителей столицы Коми. Сегодня в Сыктывкаре адский снегопад, а вчера и позавчера в городе было особенно скользко. Горожане жаловались, что по тротуарам было невозможно пройти. Конечно, не обошлось без травм. Об этом «КП-Коми» рассказали в региональном Минздраве.

- По информации городской больницы, 5 ноября зафиксировано 33 экстренных обращения, связанных с гололедом, а 6 ноября — 51 обращение. Это на 20 обращений больше, чем обычно, - отметили в Минздраве Коми.

Чтобы исключить травмы в скользкую погоду, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

- выбирайте обувь без каблуков и на рельефной подошве;

- пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами;

- не носите длиннополую одежду, чтобы не зацепиться за нее;

- не держите сумки на длинных ручках — они лишают манёвренности и снижают центр тяжести;

- если чувствуете, что падаете, присядьте, чтобы уменьшить высоту падения;

- не вытягивайте руки вперёд. Лучевая кость, которая расположена от локтя до запястья, самая хрупкая. Лучше, если удар придётся на предплечье или плечо. А приземлиться старайтесь на бок — это «размажет» силу удара;

- если падаете с лестницы, прикрывайте руками лицо и голову;

- не пытайтесь затормозить, растопырив руки и ноги, — это может увеличить количество травм;

- если упали, не торопитесь подниматься. Приподнимите голову, пошевелите руками и ногами. Если нет острой боли, поднимайтесь.

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Правительство региона получило соответствующее поручение (подробности).