Уроженец Сыктывкара пропал в Турции

Экс-сыктывкарец Никита Василевский пропал в Турции - с 1 ноября не выходит на связь с родными. Об этом «КП-Коми» рассказала тетя пропавшего Елизавета Кызьюрова.

Никита родился в Сыктывкаре, является гражданином РФ, живет в Германии вместе с мамой. В Турцию 25-летний парень поехал один, отдыхал в отеле города Сиде.

- Никита выходил на связь с мамой, все было хорошо. Но затем перестал брать трубку. В отеле ничего вразумительного не говорили, однако проверили номер - все вещи на месте, Никиты нет. Посмотрели по камерам — в последний раз его видели в отеле 1 ноября. Шестой день от племянника никаких вестей, - рассказала тетя пропавшего.

Сегодня мама Никиты выезжает в Турцию, чтобы начать поиски. Родные и близкие пропавшего нуждаются в помощи волонтеров, которые живут в Сиде или близлежащих городах. Если вы знаете, кто может помочь в поисках, сообщите тете пропавшего.

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