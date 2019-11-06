2019-11-06T15:28:35+03:00
Общество

Обвиняемого в убийстве пропавшей сыктывкарки Анны Нестеровой арестовали на полгода

Первое заседание по этому делу пройдет 19 ноября
Дарья ЮДИНА
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Тело Анны Нестеровой так и не нашлиТело Анны Нестеровой так и не нашли
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Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в убийстве пропавшей сыктывкарки Анны Нестеровой. Его арестовали на полгода, сейчас фигурант дела ждет первое заседание суда. Оно пройдет 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 43-летняя жительница Сыктывкара Анна Нестерова пропала в ноябре прошлого года. Вскоре после её пропажи следователи возбудили уголовное дело. После этого предполагаемого убийцу задержали: мужчина признался в содеянном. По версии следствия, что в ночь на 1 ноября в частном жилом доме по улице Клары Цеткин пьяный подозреваемый несколько раз ударил Анну Нестерову по лицу. После он на машине приятелей вывез сыктывкарку в безлюдное место к реке в районе улицы Приречной. Там обвиняемый убил женщину, и чтобы скрыть следы убийства, скинул тело в воду. Труп так и не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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