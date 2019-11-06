Наталью Михальченкову освободили от должности зампредседателя правительства Коми
Наталья Михальченкова освобождена от должности заместителя председателя правительства Коми. Глава региона Сергей Гапликов подписал соответствующее распоряжение. Место зампредседателя правительства занял Илья Семяшкин. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Коми.
Напомним, что ранее Наталья Михальченкова исполняла обязанности ректора в СГУ имени Питирима Сорокина. Позже она трудилась на должности министра образования, науки и молодежной политики. После чиновница передала этот пост Наталье Якимовой и стала зампредседателя правительства и секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».
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