2019-11-06T17:00:15+03:00
Общество

Наталью Михальченкову освободили от должности зампредседателя правительства Коми

На её место пришел Илья Семяшкин
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы администрации главы КомиФото пресс-службы администрации главы Коми
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Наталья Михальченкова освобождена от должности заместителя председателя правительства Коми. Глава региона Сергей Гапликов подписал соответствующее распоряжение. Место зампредседателя правительства занял Илья Семяшкин. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

Напомним, что ранее Наталья Михальченкова исполняла обязанности ректора в СГУ имени Питирима Сорокина. Позже она трудилась на должности министра образования, науки и молодежной политики. После чиновница передала этот пост Наталье Якимовой и стала зампредседателя правительства и секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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