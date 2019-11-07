В Сыктывкаре впервые выступит французский шансонье Филипп Дарес

11 ноября в Коми республиканской филармонии с единственным концертом «Из Парижа с любовью» выступит шансонье Филипп Дарес. Француз впервые выступит в Сыктывкаре.

Филипп Дарес и его пятерка музыкантов исполнят мелодии из репертуара всемирно известных шансонье Шарля Азнавура, Ива Монтана, Сержа Гензбура, Жака Бреля, Эдит Пиаф и Адамо. Также сыктывкарцы услышат традиционные французские песни, композиции из культовых кинолент, ряд авторских сочинений, многие из которых исполняются в стиле джаз-мануш. Безусловным подарком для зрителей станут песни Филиппа Дареса, посвященные России.

Свои произведения артист аранжирует в стиле джаз-мануш — уникальном направлении европейского джаза французского происхождения. Филипп Дарес является одним из лучших современных исполнителей французского шансона. Примечательно, что артист давно влюблен в Россию и охотно выступает в нашей стране.

Еще одним поводом посетить концерт шансонье станет его команда. В ней пять уникальных музыкантов: один из лучших французских современных аккордеонистов Жак Фершит, скрипач Гийом Синжер, знаменитый мануш-гитарист Роман, ударник Алексей Дарес и контрабасист Мишель Серни.

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