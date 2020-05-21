Владимир Уйба в Усть-Цильме нашел неожиданную связь с Коми

Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал о неожиданном факте, который обнаружил, приехав в Усть-Цилемский район.

В районе врио губернатора посетил историко-мемориальный музей им. А.В. Журавского. Во время экскурсии выяснилось, что в 1918 на опытной станции, созданной Андреем Журавским, работал прямой родственник врио главы Коми Уйбо Иван Михайлович.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 21 мая.00:14 - о ситуации с коронавирусом на 21 мая 00:40 - о паводке в Усть-Цилемском районе 01:55 - о встрече с общественностью Усть-Цилемского района 02:28 - о посещении историко-мемориального музея А.В.Журавского 03:30 - о включении Коми в тройку регионов-лидеров по уровню финансовой грамотности населения

- Оказалось, род Уйбо тоже внес свой вклад в развитие Усть-Цилемского района, - заключил Владимир Уйба.

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