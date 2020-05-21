2020-05-21T19:17:26+03:00
Общество

Владимир Уйба в Усть-Цильме нашел неожиданную связь с Коми

Что родственник врио главы делал в районе
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Владимир Уйба. Фото пресс-службы главы КомиВладимир Уйба. Фото пресс-службы главы Коми
Изменить размер текста:

Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал о неожиданном факте, который обнаружил, приехав в Усть-Цилемский район.

В районе врио губернатора посетил историко-мемориальный музей им. А.В. Журавского. Во время экскурсии выяснилось, что в 1918 на опытной станции, созданной Андреем Журавским, работал прямой родственник врио главы Коми Уйбо Иван Михайлович.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 21 мая.00:14 - о ситуации с коронавирусом на 21 мая 00:40 - о паводке в Усть-Цилемском районе 01:55 - о встрече с общественностью Усть-Цилемского района 02:28 - о посещении историко-мемориального музея А.В.Журавского 03:30 - о включении Коми в тройку регионов-лидеров по уровню финансовой грамотности населения

- Оказалось, род Уйбо тоже внес свой вклад в развитие Усть-Цилемского района, - заключил Владимир Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Цильме в зоне подтопления оказались 6 населенных пунктов

Врио главы Коми оценил ситуацию в регионе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Осужденные в Коми подверглись несправедливому наказанию
В Сыктывкаре наказывают нарушителей режима самоизоляции
В Коми часто пропадают двухколёсные друзья
Погода в Коми 21 мая
Школы Коми оснастят новой техникой
В Воркуте отмывали деньги
В столице Коми продолжается санитарная обработка
32-летний сыктывкарец отправился за решетку за торговлю наркотиками
В центре Сыктывкара тушили пожар
Недалеко от Микуня произошло ДТП
Погода в Коми 20 мая
День славянской письменности и культуры в режиме онлайн в Коми
В Коми введут противопожарный режим
На пожаре в Ухте спасли мужчину
В Сыктывкаре несовершеннолетний велосипедист попал под колёса авто
В Сосногорске пропал мужчина
Жителям Коми рассказали, что делать при аресте денежных средств
Погода в Коми 19 мая
Врио главы Коми завел аккаунты в соцсетях
В столице Коми будут судить очередного наркоторговца
Магия Илона Маска. В Сыктывкаре заметили электромобиль Tesla
Сыктывкарец обокрал родственника своей жены
В Сыктывкаре водитель за рулём авто врезался в дерево
С 19 мая меняется расписание поезда Сыктывкар - Усинск