В Усть-Цильме построят лечебный корпус

Владимир Уйба приехал в Усть-Цилемский район, чтобы встретиться с представителями общественности и оценить ситуацию с паводком. В очередном видеообращении он рассказал об итогах визита.

Так, врио губернатора осмотрел лечебный корпус в Усть-Цильме. Он отметил, что здание находится в плачевном состоянии. После Владимир Уйба дал минздраву республики поручение подготовить предложения по строительству нового лечебного корпуса.

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