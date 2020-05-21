В Усть-Цильме построят лечебный корпус
Владимир Уйба дал поручение минздраву Коми
В Усть-Цильме построят новый лечебный корпус
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Владимир Уйба приехал в Усть-Цилемский район, чтобы встретиться с представителями общественности и оценить ситуацию с паводком. В очередном видеообращении он рассказал об итогах визита.
Так, врио губернатора осмотрел лечебный корпус в Усть-Цильме. Он отметил, что здание находится в плачевном состоянии. После Владимир Уйба дал минздраву республики поручение подготовить предложения по строительству нового лечебного корпуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU