2020-05-21T22:14:02+03:00
Общество

В Усть-Цильме построят лечебный корпус

Владимир Уйба дал поручение минздраву Коми
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Усть-Цильме построят новый лечебный корпусВ Усть-Цильме построят новый лечебный корпус
Изменить размер текста:

Владимир Уйба приехал в Усть-Цилемский район, чтобы встретиться с представителями общественности и оценить ситуацию с паводком. В очередном видеообращении он рассказал об итогах визита.

Так, врио губернатора осмотрел лечебный корпус в Усть-Цильме. Он отметил, что здание находится в плачевном состоянии. После Владимир Уйба дал минздраву республики поручение подготовить предложения по строительству нового лечебного корпуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Цильме в зоне подтопления оказались 6 населенных пунктов

Врио главы Коми оценил ситуацию в регионе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Осужденные в Коми подверглись несправедливому наказанию
В Сыктывкаре наказывают нарушителей режима самоизоляции
В Коми часто пропадают двухколёсные друзья
Погода в Коми 21 мая
Школы Коми оснастят новой техникой
В Воркуте отмывали деньги
В столице Коми продолжается санитарная обработка
32-летний сыктывкарец отправился за решетку за торговлю наркотиками
В центре Сыктывкара тушили пожар
Недалеко от Микуня произошло ДТП
Погода в Коми 20 мая
День славянской письменности и культуры в режиме онлайн в Коми
В Коми введут противопожарный режим
На пожаре в Ухте спасли мужчину
В Сыктывкаре несовершеннолетний велосипедист попал под колёса авто
В Сосногорске пропал мужчина
Жителям Коми рассказали, что делать при аресте денежных средств
Погода в Коми 19 мая
Врио главы Коми завел аккаунты в соцсетях
В столице Коми будут судить очередного наркоторговца
Магия Илона Маска. В Сыктывкаре заметили электромобиль Tesla
Сыктывкарец обокрал родственника своей жены
В Сыктывкаре водитель за рулём авто врезался в дерево
С 19 мая меняется расписание поезда Сыктывкар - Усинск