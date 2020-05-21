2020-05-21T20:24:19+03:00
Общество

В Воркуте наградили мужчину, перекрывшего дорогу несовершеннолетнему лихачу-нарушителю

Захар Баранов помог поймать стритрейсера-любителя
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы воркутинской администрацииФото пресс-службы воркутинской администрации
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Мэр Воркуты Игорь Гурьев наградил Захара Баранова, который помог вчера остановить малолетнего лихача, перекрыв ему дорогу. Горожанин получил грамоту и видеорегистратор. Кроме того, местный предприниматель оплатил ему ремонт машины, которой Захар Баранов и перекрыл дорогу. Об этом пишет пресс-служба воркутинской администрации.

21 мая Захар Баранов помог сотрудникам ГИБДД остановить злостного нарушителя, который без прав в компании друзей более получаса на большой скорости пытался уйти от погони на автомобиле ВАЗ. За это время несовершеннолетний воркутинец едва не стал причиной нескольких ДТП.

Многочисленные видео из социальных сетей и жители города зафиксировали как несовершеннолетний маневрировал по дорогам и дворам Воркуты, а также, не снижая скорости, дважды проехал мимо детской площадки около музыкальной школы.

Фото пресс-службы воркутинской администрации

Фото пресс-службы воркутинской администрации

Остановить компанию подростков помог Захар Баранов, который, участвуя в преследовании, притормозил на своем автомобиле и в итоге помог блокировать автомобиль нарушителей. В итоге, пострадал только кузов его машины.

– От «Дома Быта» до ДТЮ он просто по тротуару летел. А это время 17.30, час пик, дети везде, – рассказал Захар Баранов. – Парень не собирался останавливаться, для него это была игра, просто поездить от сотрудников полиции по городу. О чем я думал, когда шел наперерез? Не было времени думать – у меня самого супруга с ребенком гуляли недалеко.

Игорь Гурьев поблагодарил Захара Баранов за проявленную смелость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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